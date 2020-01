NHL VIDEO: Dve asistencie Tatara neodvrátili šiestu prehru Montrealu

NHL - výsledky:



Montreal - Winnipeg 2:3 /TATAR za domácich 0+2/, NY Islanders - Colorado 1:0, Toronto - Edmonton 4:6, Los Angeles - Columbus 2:3 v 3. tretine

New York 7. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v zámorskej NHL pripísal na konto ďalšie dve asistencie, jeho Montreal ale prehral už šiesty zápas za sebou. V noci na utorok podľahol doma Winnipegu 2:3.Oba góly Montrealu zaznamenal obranca Ben Chiarot. Tatar odohral 17:56 min, mal aj plusový bod, jednu strelu na bránku a štyri hity. V tejto sezóne nazbieral spolu už 37 bodov (16+21) v 43 dueloch. Debut za Canadiens absolvoval v prvom útoku s Tatarom Rus Iľja Kovaľčuk a mal asistenciu. Nikolaj Ehlers sa v drese Winnipegu prezentoval gólom a asistenciou.Toronto v zostave s obrancom Martinom Marinčinom prehralo doma s Edmontonom 4:6, Connor McDavid sa za hostí blysol gólom a tromi asistenciami. Marinčin strávil na ľade viac ako 18 minút s jednou mínuskou a jednou strelou na bránku, päťkrát zblokoval strelu súpera.Brankár Semjon Varlamov priviedol New York Islanders k triumfu nad Coloradom 1:0, keď zneškodnil všetkých 32 striel. V súboji proti svojmu bývalému tímu si tak pripísal druhé čisté konto v sezóne a 27. v kariére.