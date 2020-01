NHL: Pánik zaznamenal dva góly pri prehre Washingtonu

NHL - výsledky:

Dallas - Toronto 3:5

Washington - Nashville 4:5 /Pánik za domácich 2+0/

Anaheim - Arizona 4:2

Edmonton - Calgary 3:4 pp a sn

Los Angeles - Tampa Bay 2:4 /Černák za hostí 1+0/

San Jose - Vancouver 2:5



New York 30. januára (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik zaznamenal v zámorskej NHL dva góly pri domácej prehre Washingtonu s Nashvillom 4:5. Jeho spoluhráč Alexander Ovečkin si pripísal 693. presný zásah v profilige, v historickej tabuľke predbehol Stevea Yzermana a osamostatnil sa na deviatej priečke.Pánik otvoril skóre duelu v 10. minúte, keď sa po buly vo vlastnom pásme zmocnil puku, prešiel s ním do útočného a strelou zápästím prekonal brankára Juusa Sarosa. Jeho druhý zásah na 3:3 v 27. minúte bol vlastný gól Nicka Bonina, ktorý sa snažil vyhodiť puk a ten skončil v bránke hostí. Medzi dva Pánikove sa zmestil gól Ovečkina, ktorému už iba jeden chýba ku kariérnej méte Marka Messiera (694). Hostia z Nashville otočili skóre dvoma gólmi v záverečnej tretine. Pánik odohral celkovo 10:32 min, mal dve strely, dve trestné minúty a tri "hity". V sezóne má spolu na konte sedem gólov a päť asistencií.Obranca Erik Černák svojim štvrtým gólom v sezóne rozhodol o triumfe Tampy Bay na ľade Los Angeles 4:2. V 45. minúte nahodil puk od modrej čiary, brankár Jonathan Quick ho nevidel cez cloniacich hráčov a skončil za jeho chrbtom. Tampa tak viedla 3:2, poistku do prázdnej bránky dal sekundu pred koncom Steven Stamkos. Černák odohral celkovo 20:32 min a okrem gólu si pripísal aj tri plusové body.Dallas v zostave s obrancom Andrejom Sekerom prehral s Torontom 3:5. Domácim nestačili ani dva góly Alexandra Radulova. Sekera strávil na ľade 15:32 min a mal jeden strelecký pokus.