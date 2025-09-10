Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dvojka draftu 2025 Misa podpísal trojročnú zmluvu so San Jose

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Misa bol v sezóne 2024/2025 najproduktívnejší hráč kanadskej juniorskej súťaže OHL.

Autor TASR
San Jose 10. septembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL San Jose Sharks podpísal kontrakt s dvojkou draftu 2025 Michaelom Misom. Trojročná nováčikovská zmluva každoročne zaťaží platový strop „žralokov“ sumou 975-tisíc dolárov.

Misa bol v sezóne 2024/2025 najproduktívnejší hráč kanadskej juniorskej súťaže OHL. V 65 zápasoch nazbieral 134 kanadských bodov za 62 gólov a 72 asistencií. Riaditeľ pre rozvoj hráčov Sharks Todd Marchment povedal, že Misa bude mať príležitosť dostať sa do prvého tímu už v kempe pred nastávajúcou sezónou 2025/2026. „Je na samom vrchole zo všetkých hráčov, ktorých som kedy vychoval,“ povedal Marchant. Sharks začnú základnú časť sezóny 2025/2026 doma proti Vegas Golden Knights.
