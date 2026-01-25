< sekcia Šport
NHL: Dvorský i Slafkovský bodovali, Bouchard žiaril v Edmontone
Duel Tampy Bay na ľade Columbusu nedohral Černák, ktorý by mal byť lídrom slovenskej defenzívy na blížiacich sa ZOH v Miláne a Cortine´d Ampezzo.
25. januára (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský zaznamenal svoj deviaty gól v prebiehajúcej sezóne NHL a prispel ním k zisku bodu pri prehre jeho St. Louis Blues s Los Angeles 4:5 po nájazdoch. Bodoval aj Juraj Slafkovský, no jeho asistencia a ani hetrik spoluhráča Colea Caufielda nezabránili prehre Montrealu na ľade Bostonu 3:4. Obranca Erik Černák z Tampy Bay nedohral duel v Columbuse (5:8), ľad opustil po tvrdom hite už v prvej tretine.
Dvorský skóroval za St. Louis v druhom dueli za sebou, bodoval v treťom, keď v súboji s Kings znížil v 23. minúte na 1:2 z pohľadu domácich. Najskôr vybojoval puk vo vlastnom obrannom pásme a po spolupráci s Ottom Stenbergom zakončil rýchly protiútok pohotovou strelou do ľavého horného rohu bránky. Dvadsaťročný slovenský útočník sa potom presadil aj v nájazdoch ako jediný z kvarteta domácich, no o víťazstve Los Angeles napokon rozhodol Trevor Moore. Dvorský odohral 17:52 min, mal dva plusové body, dve strely a odsedel si dvojminútový trest za držanie. Dvorský mohol zápas rozhodnúť v predĺžení, ale po samostatnom úniku neprekonal kanadského olympionika Darcyho Kuempera. Dvadsaťročný slovenský útočník odohral jeden zo svojich najlepších zápasov v NHL, keď bol pri troch góloch St. Louis. Hoci nemal asistenciu, práve on začal akciu, po ktorej v presilovke vyrovnal na 2:2 kapitán Brayden Schenn a bol aj pri vyrovnávajúcom zásahu Jordana Kyroua na 4:4, ktorý v 58. minúte pri hre bez brankára poslal svojim druhým gólom v zápase duel do predĺženia. „Nemali sme dobrý úvod, prehrávali sme o dva góly, ale potom sme začali hrať priamočiarejšie, viac sme strieľali a dávali sme góly. Musíme jednoducho viac strieľať. Štvrtá prehra za sebou nás mrzí, opäť to bolo veľmi tesné. Medzi víťazstvami a prehrami je tenká čiara, musíme začať vyhrávať, pretože máme dobrý tím," povedal po zápase pre klubový web Dvorský, ktorý v 42 dueloch strelil 9 gólov a pridal 4 asistencie. Trojzápasovú bodovú sériu zažil prvýkrát v kariére NHL. „Cítim sa na ľade sebavedomejšie, je to dôležité, ale celý náš útok hral dnes dobre a chalani mi pomáhajú. Pri góle to bola práca celého útoku, dobre to naštartoval MoJo (Mathieu Joseph), Otto (Stenberg) mi to pekne nahral a ja som vystrelil. Pri nájazde som uvažoval o strele, alebo blafáku, ale videl som, že je brankár trochu viac vonku a tak som sa rozhodol pre blafák. Som rád, že to vyšlo, ale škoda, že to nestačilo na bod navyše," dodal Dvorský.
Montreal na ľade Bostonu trikrát viedol zásluhou Caufielda, no domáci zakaždým manko zmazali a skóre otočili v priebehu 12 sekúnd v tretej tretine. Slafkovský sa podieľal v presilovke v 28. minúte na druhom zásahu svojho tímu a bol to jeho 41. bod (19+22) v 52. zápase v sezóne. Bodovo sa presadil po dvojzápasovej pauze. Canadiens viedli v záverečnej tretine 3:2, ale Fraser Minten a Morgan Geekie sa potom dvoma gólmi v krátkom slede postarali o obrat. Slafkovský strávil na ľade 19:53 a štyrikrát ohrozil bránku súpera. Pre Caufielda to bol druhý hetrik v NHL.
Duel Tampy Bay na ľade Columbusu nedohral Černák, ktorý by mal byť lídrom slovenskej defenzívy na blížiacich sa ZOH v Miláne a Cortine´d Ampezzo. Na konci prvej tretiny ho za bránkou Lightning tvrdo atakoval Mathieu Olivier, slovenský zadák narazil tvárou na mantinel a zostal ležať na ľade. Do šatní zamieril po svojich, ale do zápasu sa už nevrátil. Odohral necelých päť minút, mal mínusový bod a dve strely. O jeho zdravotnom stave zatiaľ neboli bližšie informácie. Olivier za svoj zákrok nedostal v zápase žiadny trest. Blue Jackets vyhrali 8:5, hetrik a asistenciu zaznamenal Mason Marchment. Pre Tampu sa tak skončila 15-zápasová bodová šnúra.
Washington v zostave s obrancom Martinom Fehérvárym prehral v Edmontone 5:6 po predĺžení. Domáci dokázali otočiť skóre, keď 32 sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal Zach Hyman a v extra čase potom rozhodol Connor McDavid. Hlavnou hviezdou „olejárov“ však bol obranca Evan Bouchard, ktorý zažiaril hetrikom a tromi asistenciami. McDavid mal bilanciu 2+3. Bouchard dosiahol hetrik ako prvý obranca Edmontonu od roku 2006. Fehérváry mal minutáž 23:40 s dvoma mínusovými bodmi a jednou strelou na bránku.
Buffalo zvíťazilo na ľade New Yorku Islanders 5:0. K tretiemu triumfu Sabres za sebou prispel dvoma gólmi Jason Zucker. Brankár Buffala Alex Lyon vychytal druhé čisté konto v sezóne. Nashville prehral doma s Utahom 2:5, hostia uspeli piatykrát v sérii. Brankár Brandon Bussi sa blysol 35 zákrokmi a priviedol tak Carolinu k víťazstvu na ľade Ottawy 4:1. Dvoma gólmi pomohol J.T. Compher k výhre Detroitu v aréne vo Winnipegu 5:1. Brad Marchand oslávil návrat do zostavy Floridy po sedemzápasovej absencii tromi bodmi (2+1) a Panthers uspeli na ľade Minnesoty 4:3 po predĺžení.
Slováci v akcii:
Dalibor Dvorský (St. Louis) 17:52 1 0 1 +2 2 2
Juraj Slafkovský (Montreal) 19:53 0 1 1 0 4 0
Erik Černák (Tampa Bay) 04:59 0 0 0 -1 2 0
Martin Fehérváry (Washington) 23:38 0 0 0 -2 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
NHL - sumáre:
New York Islanders – Buffalo Sabres 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)
Góly: 21. Zucker (Quinn, McLeod), 40. Thompson (Benson, Samuelsson), 41. Zucker (McLeod), 55. Dahlin (Krebs), 55. Tuch (Samuelsson, Kesselring). Brankári: Rittich - Lyon, strely na bránku: 26:21.
Nashville Predators – Utah Mammoth 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Góly: 4. Stamkos (Josi), 37. Marchessault (Skjei) - 23. Keller (Sergačov, Durzi), 26. Carcone (Yamamoto), 29. Yamamoto (Sergačov, Schmaltz), 52. Hayton (Guenther, Sergačov), 59. Peterka (Guenther, Hayton). Brankári: Saros - Vejmelka, strely na bránku: 29:30.
Boston Bruins - Montreal Canadiens 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)
Góly: 22. Arvidsson (Minten, Mittelstadt), 30. Geekie (Pastrňák, McAvoy), 54. Minten (H. Lindholm, McAvoy), 55. Geekie (McAvoy, Zacha) – 7. Caufield (Matheson, Evans), 28. Caufield (Suzuki, SLAFKOVSKÝ), 34. Caufield (Suzuki, Hutson). Brankári: Swayman - Montembeault, strely na bránku: 21:25.
Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning 8:5 (4:2, 2:2, 2:1)
Góly: 6. Sillinger (Coyle), 9. Marchment (Gudbranson), 19. Fantilli (Marčenko, Marchment), 20. Voronkov (Heinen, Zamula), 30. Marchment (Werenski, Coyle), 39. Coyle (Fantilli, Werenski), 55. Monahan, 60. Marchment (Fantilli, Marčenko) – 8. Guentzel, 11. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 24. Kučerov (Hagel, Cirelli), 25. Cirelli (Kučerov, Hagel), 59. Guentzel (Kučerov, Cirelli). Brankári: Greaves - Johansson, strely na bránku: 31:30.
Ottawa Senators – Carolina Hurricanes 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
Góly: 33. Stützle (Sanderson, Giroux) – 4. Carrier (Jankowski, Chatfield), 6. Jarvis (Nikišin), 19. Hall (Blake, Chatfield), 30. Svečnikov (Ehlers, Jarvis). Brankári: Reimer - Bussi, strely na bránku: 36:19.
Winnipeg Jets – Detroit Red Wings 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Góly: 31. Koepke (Stanley, Barron) - 36. Compher (Copp), 42. Compher (Finnie, van Riemsdyk), 49. Raymond (Kasper, Bernard-Docker), 59. DeBrincat (Copp, Kane), 59. Kasper (Raymond). Brankári: Hellebuyck - Gibson, strely na bránku: 27:31.
St. Louis Blues – Los Angeles Kings 4:5 pp a sn (0:1, 3:2, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 23. DVORSKÝ (Stenberg, Joseph), 27. Schenn (Bučnevič, Snuggerud), 29. Kyrou (Mailloux, Fowler), 58. Kyrou (Faulk) – 5. Ward (Malott, Helenius), 22. Dumoulin (Laferriere, Kempe), 31. Laferriere (Perry, Anderson), 52. Moore (Clarke, Armia), rozh. náj. Moore. Brankári: Hofer - Kuemper, strely na bránku: 29:28.
Minnesota Wild – Florida Panthers 3:4 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 10. Kaprizov (Boldy, Zuccarello), 25. Eriksson Ek (Kaprizov, Hughes), 53. Boldy – 7. Reinhart (Ekblad, Verhaeghe), 19. Marchand (Reinhart, Tkachuk), 54. Bennett (Tkachuk, Marchand), 63. Marchand (Verhaeghe). Brankári: Gustavsson - Bobrovskij, strely na bránku: 21:34.
Edmonton Oilers – Washington Capitals 6:5 pp (1:1, 1:2, 3:2 - 1:0)
Góly: 20. Bouchard (Ekholm, Hyman), 25. Bouchard (Draisaitl, McDavid), 45. Bouchard (McDavid, Draisaitl), 49. McDavid (Bouchard, Nugent-Hopkins), 60. Hyman (McDavid, Bouchard), 61. McDavid (Bouchard, Draisaitl) – 20. Protas (Sandin, Wilson), 27. Sourdif (Lapierre, McMichael), 35. Beauvillier (Carlson, Frank), 47. Strome (Chychrun, Wilson), 56. McMichael (Carlson, Sourdif). Brankári: Ingram (35. Jarry) - Lindgren, strely na bránku: 40:27.
