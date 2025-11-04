< sekcia Šport
NHL: Dvorský strelil proti Edmontonu svoj prvý gól v NHL
Premiérový bod dosiahol vo svojom treťom zápase v prebiehajúcej sezóne a celkovo piatom v profilige.
Autor TASR
New York 4. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis strelil v zápase proti Edmontonu svoj prvý gól v NHL a prispel ním k víťazstvu 3:2. Premiérový bod dosiahol vo svojom treťom zápase v prebiehajúcej sezóne a celkovo piatom v profilige. Stal sa 77. slovenským hráčom, ktorý skóroval v NHL.
Veľký moment 20-ročného útočníka prišiel v 37. minúte. Za stavu 0:2 sa Blues dostali k druhej presilovke v zápase, keď kapitán Edmontonu Connor McDavid dostal menší trest za podrazenie. Dovtedy sa asistenciami podieľal na oboch góloch Oilers a dostal sa cez métu 1100 bodov v NHL.
Tréner Jim Montgomery poslal Dvorského na ľad od začiatku presilovky. Po tom, čo Dvorský vyhral buly proti veteránovi Adamovi Henriqueovi, hostia rozohrali presilovkovú kombináciu, v ktorej obranca Colton Parayko posunul puk na pravú stranu Dvorskému a ten strelou z prvej prekonal Calvina Pickarda. Naštartoval tak obrat domáceho tímu, keďže Robert Thomas v 39. minúte vyrovnal na 2:2 a útočník Pius Suter v 59. minúte rozhodol o triumfe Blues. Dvorský je po Samuelovi Honzekovi druhý slovenský hráč, ktorý si v sezóne 2025/2026 otvoril svoj bodový účet v NHL. Hráči St. Louis zvíťazili prvýkrát po siedmich prehrách a naďalej sú na predposlednom 15. mieste v Západnej konferencii. Dvorský hral na centri tretej formácie s krídelníkmi Oskarom Sundqvistom a Dylanom Hollowayom. Na ľade strávil celkovo 14:33 min a do štatistík si pripísal aj hit, strelu a 13-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach.
Ešte výraznejší obrat videli diváci v Toronte. Domáci prehrávali po dvoch tretinách s Pittsburghom 0:3, no štyrmi gólmi v tretej otočili na 4:3. Víťazný gól strelil v 54. minúte útočník Bobby McMann. Dva góly hostí strelil 18-ročný nováčik Benjamin Kindel, ktorý má po 12 zápasoch na konte už päť presných zásahov. Maple Leafs zvíťazili vo štvrtom zápase z uplynulých piatich.
Nevydarený štart sezóny prežívajú aj hráči Nashvillu. Bilanciu si príliš nevylepšili ani v domácom zápase proti Vancouveru, ktorému podľahli 4:5 po predĺžení. Bola to pre nich už deviata prehra v sezóne, v ktorej majú po 14 zápasoch 13 bodov. O triumfe Canucks rozhodol dve sekundy pred koncom predĺženia útočník Brock Boeser, ktorý mal v zápase bilanciu 2+1.
NHL - výsledky:
Toronto - Pittsburgh 4:3, St. Louis - Edmonton 3:2 (DVORSKÝ za domácich 1+0), Nashville - Vancouver 4:5 pp, Seattle - Chicago 3:1
