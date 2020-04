Eberle je za ukončenie sezóny:Potrebujeme čas na prípravu nasledujúcej

New York 2. apríla (TASR) - Útočník Jordan Eberle z tímu New York Islanders vyjadril názor, že by sa mala hokejová liga v zámorí ukončiť. NHL je momentálne zastavená pre pandémiu koronavírusu do odvolania.



Eberleho citoval oficiálny web profiligy: "Som zástancom názoru predčasne ukončiť sezónu. Som pripravený hrať kedykoľvek v roku, ale nikto nám nepovie, kedy sa toto skončí. A pretože nasledujúca sezóna by sa mala odohrať podľa plánu, vyžaduje si to čas a odpočinok. Čiara je veľmi tenká. Čím dlhšie čakáme, tým viac sa posúva termín. Stále iba počúvame, že sa môže začať hrať v júni, alebo v júli. Potrebujeme si dať nejaký termín, v ktorom sa musíme definitívne rozhodnúť, či je sezóna stratená. A potom sa môžeme bez stresu pripravovať na nový ročník."