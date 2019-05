NHL: Edmonton Oilers povedie tréner Dave Tippett

Päťdesiatsedemročný Tippett trénoval v rokoch 2009 až 2017 Phoenix/Arizonu Coyotes, minulú sezónu strávil ako poradca v Seattli.

New York 28. mája (TASR) - Novým trénerom hokejového klubu NHL Edmonton Oilers sa v utorok stal Dave Tippett. Je to prvý krok nového generálneho manažéra Kena Hollanda, ktorý sa ujal funkcie začiatkom mesiaca.



Päťdesiatsedemročný Tippett trénoval v rokoch 2009 až 2017 Phoenix/Arizonu Coyotes, minulú sezónu strávil ako poradca v Seattli. V roku 2010 získal Cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera profiligy. Na poste vymenil Kena Hitchcocka, ktorého vedenie prespustilo začiatkom mája. Kanadský klub, dres ktorého obileka aj slovenský obranca Andrej Sekera, sa v uplynulých 13 rokoch nedostal až 12-krát do play off.