NHL: Edmonton postúpil do play off, E. Kane pomohol štyrmi bodmi

NHL - výsledky:

Columbus - Ottawa 1:2 pp a sn

Minnesota - Seattle 6:3

Edmonton - Colorado 6:3

Arizona - Washington 0:2



New York 23. apríla (TASR) - Hokejisti Edmontonu si zabezpečili účasť v play off NHL. Istotu získali domácim víťazstvom nad Coloradom 6:3, na ktorom sa hetrikom a asistenciou podieľal Evander Kane. Kapitán Connor McDavid si pripísal tri asistencie a so 116 bodmi sa vrátil na čelo hodnotenia produktivity celej súťaže, keď sa odpútal od Jonathana Huberdeaua z Floridy. Oilers zvíťazili vo štvrtom zápase za sebou.Washington uspel na ľade Arizony 2:0. Slovenský obranca Martin Fehérváry odohral za Capitals vyše 20 minút a pripísal si plusový bod, tri bodyčeky a tri zblokované strely. Conor Sheary dal víťazný gól a asistoval pri zásahu Johna Carlsona do prázdnej bránky. V súboji dvoch českých brankárov sa s čistým kontom radoval Vítek Vaněček, ktorý chytil všetkých 19 striel Coyotes, jeho krajan a náprotivok v bránke domácich Karel Vejmelka inkasoval iba raz z 28 striel.