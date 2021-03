NHL: Edmonton zdolal Ottawu aj piatykrát v sezóne, asistencia Tatara

výsledky NHL:



Minnesota - Vegas 2:0, Colorado - Arizona 2:3, Edmonton - Ottawa 3:2, San Jose - St. Louis 3:2 pp, Anaheim - Los Angeles 5:5 po 3. tretine, Vancouver - Montreal 1:1 po 3. tretine /TATAR za hostí 0+1/

New York 9. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v v noci na utorok pripísal v NHL jednu asistenciu, jeho Montreal však neudržal tesný náskok a prehral na ľade Vancouveru 1:2 po samostatných nájazdoch. Tridsaťročný útočník v záverečnom rozstrele nepremenil svoj nájazd. Bodoval vo štvrtom zápase za sebou, v tejto sezóne má na konte 16 bodov (5+11) v 23 stretnutiach.Tatar v 5. minúte prihral v presilovke na modrej čiare obrancovi Jeffovi Petrymu, ktorého nahadzovaná strela prekvapila Thatchera Demka v domácej bránke. Canadiens boli blízko k 12. tohtosezónnemu víťazstvu. Jednogólový náskok držali až do záverečnej minúty riadneho hracieho času, 41 sekúnd pred koncom tretej tretiny však vyrovnal Adam Gaudette a poslal duel do predĺženia. V ňom gól nepadol a tak prišli na rad nájazdy. V tretej sérii skóroval za domácich kapitán Bo Horvat, kým Tatar svoj nájazd nepremenil. Montreal zostal v tabuľke Severnej divízie na štvrtej priečke, Canucks poskočili zo šiestej na piatu pozíciu.Edmontonu zvíťazil doma nad Ottawou 3:2. Oilers zdolali "senátorov" aj v piatom vzájomnom dueli v tejto sezóne. Connor McDavid sa na triumfe Edmontonu podieľal dvomi asistenciami, vďaka čomu si upevnil vedenie v tabuľke produktivity.