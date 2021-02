NHL: Edmonton zdolal Ottawu, zažiarili McDavid a Draisaitl

Hokejista Kevin Hayes (druhý vľavo) z Philadelphie Flayers sateší z víťazného gólu so spoluhráčmi počas zápasu zámoskej NHL Philadelphia Flyers - New York Islanders 31. januára 2021 vo Philadelphii. Foto: TASR/AP

výsledky:



Buffalo - New Jersey 3:5,

Carolina - Dallas 4:3 pp a sn,

Detroit - Florida 2:3,

Philadelphia - NY Islanders 4:3 pp,

Chicago - Columbus 3:1,

Minnesota - Colorado 4:3 pp,

Anaheim - St. Louis 1:4,

Edmonton - Ottawa 8:5



New York 1. februára (TASR) - Hokejisti Buffala prehrali v zápase zámorskej NHL na domácom ľade s New Jersey 3:5. Devils odplatili Sabres prehru 3:4 po nájazdoch zo soboty. Dvoma gólmi a asistenciou prispel k víťazstvu útočník Miles Wood, jeho spoluhráč z formácie Michael McLeod strelil dva góly.Edmonton zdolal v prestrelke Ottawu 8:5, pod domáce víťazstvo sa veľkou mierou pričinili dve najväčšie hviezdy "olejárov". Connor McDavid si pripísal do štatistík jeden presný zásah a štyri asistencie, Leon Draisaitl dokonca až šesť gólových prihrávok. Obaja tak odskočili na čele kanadského bodovania súťaže. McDavid nazbieral v jedenástich dueloch 22 bodov (8+14), Draisaitl o jeden menej (6+15).Pod triumf Philadelphie nad New Yorkom Islanders 4:3 pp sa výraznou mierou podpísal Joel Farabee, ktorý strelil hetrik. Víťazný gól pridal v predĺžení Kevin Hayes.Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera nenastúpil v nedeľňajšom zápase, keďže ho jeho klub Dallas zapísal na "covid" listinu. Stars prehrali na ľade Caroliny Hurricanes 3:4 po predĺžení a nájazdoch.