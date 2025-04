Ekblad dostal dvojzápasový dištanc za úder lakťom do hlavy Hagela

New York 30. apríla (TASR) - Kanadský hokejový obranca Aaron Ekblad z Floridy Panthers dostal dvojzápasový dištanc za úder lakťom do hlavy Brandona Hagela vo štvrtom zápase 1. kola play off NHL proti Tampe Bay Lightning.



Obhajcom Stanleyho pohára tak bude chýbať v piatom i prípadnom šiestom dueli vyraďovačky, informovala o tom agentúra AP. Ekblad, ktorý za zákrok na Hagela nedostal v zápase trest, vsietil vyrovnávajúci gól Floridy na 2:2 a prispel k triumfu 4:2. "Panteri" vedú v sérii 3:1.