NHL: Ellisa sužujú zdravotné problémy, zrejme nestihne štart sezóny

Nashville 23. augusta (TASR) - Skúsený kanadský hokejový obranca Ryan Ellis zrejme vynechá úvod novej sezóny NHL. Zadáka Philadelphie Flyers dlhodobo trápia problémy v oblasti panvy a podľa trénera "letcov" Johna Tortorellu sa s najväčšou pravdepodobnosťou nestihne zotaviť do štartu ročníka.



"Mal som s ním niekoľko konverzácií a viem, že v jeho prípade je to ako na hojdačke - raz je hore, raz dole. Robí všetko pre to, aby sa pripravil na tréningový kemp, ale pochybujem, že sa dá dovtedy dokopy," uviedol Tortorella pre oficiálny web profiligy.



Tridsaťjedenročný Ellis absolvoval v minulej sezóne za Philadelphiu iba štyri zápasy, naposledy hral 13. novembra 2021. V apríli povedal, že verí, že stihne predsezónny kemp Flyers. V tom čase volil oddych a rehabilitáciu pred operačným zákrokom. Kemp "letcov" štartuje 21. septembra.



Ellis prišiel do Philadelphie pred rokom z Nashvillu, kde predtým odohral desať sezón. Skúsený obranca získal s kanadskou reprezentáciou zlato na MS 2016, v zbierke má aj titul z juniorských MS. Vedenie Flyers priviedlo v júli na jeho miesto z Caroliny Tonyho DeAngela.