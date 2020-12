NHL: Engelland ukončil kariéru vo veku 38 rokov

New York 24. decembra (TASR) - Kanadský hokejový obranca Deryk Engelland ukončil kariéru po jedenástich sezónach v zámorskej NHL. Informoval o tom portál ESPN.



Tridsaťosemročný bek sa tak rozhodol len pár týždňov pred štartom skrátenej sezóny, ktorý je naplánovaný na 13. januára. Uplynulé tri ročníky pôsobil vo Vegas Golden Knights, kde bude pokračovať v práci v klubovej nadácii.



Engellanda si vybralo v roku 2000 zo 194. miesta draftu New Jersey, no debut v NHL absolvoval až v sezóne 2009/10 v drese Pittsburghu Penguins, kde strávil dokopy päť rokov. Ďalšie tri ročníky hral v Calgary a v roku 2017 si ho vybralo v expanznom drafte Vegas. V základnej časti NHL odohral 671 zápasov a nazbieral 127 bodov (30+97), v 55 dueloch play off pridal päť asistencií.