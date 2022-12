Engvall zasiahol Durziho hokejkou do hlavy, nezahrá si jeden zápas

New York 10. decembra (TASR) - Švédsky hokejista Pierre Engvall z Toronta Maple Leafs dostal od oddelenia pre hráčsku bezpečnosť NHL trest na jeden zápas. Pyká za zákrok na obrancu Seana Durziho, ktorého sa dopustil v tretej tretine štvrtkového duelu s Los Angeles Kings.



Útočník Toronta po konflikte s Durzim v strede klziska zasiahol súpera zozadu hokejkou do zadnej časti hlavy. Dostal za to trest do konca zápasu. Predtým v 26. minúte otvoril skóre duelu, ktorý Maple Leafs vyhrali hladko 5:0. Engvall tak vynechá sobotný zápas proti Calgary a strhnú mu z platu 12.162 dolárov, informovala agentúra AP. Durzi vyviazol bez zranenia.