Erik Staal podpísal zmluvu na jeden deň a kariéru ukončí v Caroline

Raleigh 30. júla (TASR) - Kanadský hokejista Eric Staal v utorok podpísal kontrakt na jeden deň s Carolinou Hurricanes, aby mohol po 18 rokoch v NHL ukončiť kariéru v tíme, v ktorom ju odštartoval.



Carolina si ho vybrala z druhého miesta draftu v roku 2003 a o tri neskôr s ním získala svoj doteraz jediný Stanleyho pohár. Sezóna 2005/06 bola prelomová aj pre mladého centra, ktorý v nej jedinýkrát v kariére pokoril hranicu sto bodov, keď v 82 dueloch strelil 45 gólov a nazbieral 55 asistencií. V úspešnom play off pridal 28 bodov v 25 zápasoch.



"Odkedy som dorazil do Raleigh ako osemnásťročný i počas mojich dvanástich rokov v meste som cítil lásku a podporu od organizácie i fanúšikov. Nepochyboval som, že keď príde čas odložiť korčule, budem chcieť skončiť ako hráč Caroliny Hurricanes. Som poctený a nesmierne vďačný za to, že klub vyvesí pod strechu moje číslo 12," povedal.



Tridsaťdeväťročný Staal opustil Carolinu v roku 2016 a následne pôsobil v New York Rangers, Minnesote, Buffale, Montreale a na Floride, za ktorú hral naposledy v NHL v sezóne 2022/23. V uplynulej bol bez klubu. V základnej časti NHL odohral dokopy 1365 duelov, strelil 455 gólov a pridal 608 asistencií. V 104 zápasoch play off pridal 64 bodov (25+39).



Staal drží rekordy Caroliny za najviac gólov (322), asistencií (453), bodov (775), odohraných zápasov (909), presilovkových gólov (105), presilovkových bodov (252) a hetrikov (13).