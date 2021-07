Eriksson Ek podpísal s Minnesotou osemročný kontrakt

New York 3. júla (TASR) - Joel Eriksson Ek podpísal s klubom NHL Minnesota Wild nový osemročný kontrakt v celkovej hodnote 42 miliónov dolárov s priemerným ročným zárobkom 5,25 milióna USD. Švédsky hokejista sa mal v lete stať obmedzeným voľným hráčom.



Dvadsaťštyriročný center má za sebou najlepšiu sezónu v profilige, v ktorej si vylepšili kariérne maximá v góloch (19), bodoch (30), aj v hodnotení plus/mínus (+16). V základnej časti nastúpil za Wild na všetkých 56 zápasov. V hlasovaní o najlepšieho brániaceho útočníka sezóny (Selke Trophy) skončil na štvrtom mieste.



"Samozrejme, že tu chcem zostať. Som tu veľmi spokojný, máme skvelý tím, fanúšikov, milujem toto mesto," povedal pred mesiacom podľa nhl.com Eriksson Ek, ktorý v prvom kole play off strelil dva góly a pridal asistenciu. Wild vypadli v siedmich zápasoch s Vegas Golden Knights. "Našou prioritou je podpísať Kirilla Kaprizova, Joela Erikssona Eka a Kevina Fialu," poznamenal ešte na začiatku júna generálny manažér Minnesoty Bill Guerin.



Erikssona Eka draftovala Minnesota v 1. kole z 20. miesta v roku 2015. V 266 zápasoch základnej časti nazbieral 96 bodov (43+53), v 19 stretnutiach play off strelil tri góly a pridal dve asistencie.