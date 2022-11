NHL: Evander Kane bude pauzovať tri až štyri mesiace

Edmonton 10. novembra (TASR) - Hokejový útočník Edmontonu Evander Kane bude po vážnom zranení zápästia pauzovať približne tri až štyri mesiace.



Tridsaťjedenročný Kanaďan nedohral stredajšie stretnutie v Tampe pre hlbokú reznú ranu na ľavom zápästí. Člen druhej útočnej formácie musel opustiť ľad v úvode druhej tretiny po tom, ako po súboji spadol na ľad a po ruke mu nešťastne prešiel korčuľou Pat Marron. Kanea previezli do nemocnice. kde podstúpil operáciu a jeho stav bol stabilizovaný. Klub ho následne zaradil na listinu dlhodobo zranených hráčov.



"Ďakujem vám všetkým za milé priania a modlitby. Včerajšia noc pre mňa bola extrémne desivá a ešte stále som trochu v šoku. Chcem sa poďakovať celým realizačným tímom Edmontonu i Tampy i všetkým lekárom a záchranárom, ktorí sa ponáhľali ošetriť moje zranenie. Bez vás by to bolo oveľa horšie a som vám úprimne vďačný," povedal.



Kane sa v Edmontone udomácnil v minulej sezóne a zaradil sa medzi opory tímu. V prebiehajúcom ročníku nazbieral 13 bodov v štrnástich dueloch. Oilers po jeho zranení povolali do tímu útočníkov Mattiasa Janmarka a Klima Kostina z farmy Bakersfield Condors v AHL.