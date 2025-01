Evander Kane podstúpil operáciu kolena, bude chýbať 4-8 týždňov

Edmonton 10. januára (TASR) - Kanadský hokejista Evander Kane podstúpil operáciu kolena a mimo zápasového diania v NHL bude minimálne ďalšie štyri týždne. V horšom prípade by Edmontonu Oilers chýbal až osem týždňov.



Podľa portálu TSN.ca bude musieť 33-ročný útočník prerušiť prebiehajúci rehabilitačný proces po operácii brušného svalstva, ktorú absolvoval v septembri. Kane zatiaľ nenastúpil v tejto sezóne do súťažného zápasu. V uplynulom ročníku svojmu tímu pomohol 44 bodmi (24+20) v 77 stretnutiach základnej časti, v 20 dueloch play off pridal štyri góly a rovnaký počet asistencií.