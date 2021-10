NHL: Fehérváry asistoval pri víťazstve Washingtonu nad Philadelphiou

Výsledky NHL:



Washington - Philadelphia 5:3 /za domácich Fehérváry 0+1/,

St. Louis - Columbus 7:3,

Calgary - Winnipeg 3:1

Washington 9. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry zaznamenal v nočnom prípravnom zápase pred štartom nového ročníka NHL asistenciu, ktorou pomohol k víťazstvu Washingtonu nad Philadelphiou 5:3.Capitals viedli 2:0, no hostia v druhej tretine dokázali otočiť skóre. V záverečnej časti Washington exceloval tromi gólmi a strhol víťazstvo na svoju stranu. V priebehu úvodnej 20-minútovky však domáci tím prišiel o svojho kapitána Alexandra Ovečkina. Ruský útočník narazil zozadu do Travisa Konecného a ocitol sa na ľade. Po chvíli vstal a po vlastných odkorčuľoval do šatne, no snažil sa pritom nezaťažovať ľavú nohu. Vedenie klubu informovalo, že Ovečkin už do zápasu nezasiahne a v priebehu soboty absolvuje lekárske vyšetrenie, ktoré určí rozsah zranenia dolnej časti tela a dĺžku prípadnej liečby.Po neúspešnom vstupe do prípravy, keď prehral štyri duely za sebou, sa Washington pred štartom sezóny dostáva do sľubnej formy. Pred zápasom s Flyers zdolal Boston 4:3 po predĺžení.Prvý zápas v dlhodobej základnej časti NHL odohrajú Caps v noci na 14. októbra SELČ doma proti New Yorku Rangers.