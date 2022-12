NHL: Fehérváry nedohral zápas v Calgary, Kane dosiahol métu 1200 bodov

NHL-výsledky:



Minnesota - Anaheim 5:4 pp a sn, Boston - Colorado 5:1, Detroit - Vegas 1:4, Edmonton - Montreal 5:3 /J. Slafkovský za hostí 0+1/, Ottawa - San Jose 5:2, Philadelphia - New Jersey 2:3, Pittsburgh - St. Louis 6:2, Tampa Bay - Toronto 4:3 pp /E. Černák za domácich 0+1/, NY Rangers - Chicago 2:5 /J. Halák mal 16 úspešných zákrokov/, Seattle - Florida 1:5, Vancouver - Arizona 3:2 pp a sn, Calgary - Washington 5:2 /A. Ružička za domácich 1+2/, LA Kings - Carolina 2:4.

New York 4. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička sa blysol troma bodmi pri triumfe Calgary nad Washingtonom 5:2 a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Dvadsaťtriročný útočník zaznamenal šiesty gól v sezóne a pridal dve asistencie. V štrnástich zápasoch NHL nazbieral 13 bodov (6+7) a stal sa najproduktívnejším Slovákom v histórii Flames.Ružička nastúpil v treťom útoku, odohral 12:32 minút a prihral na prvé dva góly domácich v zápase. V závere prvej tretiny vybojoval puk v útočnom pásme a pekne nahral na úvodný gól Blakeovi Colemanovi.povedal Ružička o prvom góle pre nhl.com. Na začiatku druhej časti sa slovenský útočník podieľal na zásahu Andrewa Mangiapaneho a v tretej tretine sám skóroval. V 54. minúte mu Mikael Backlund poslal prihrávku vzduchom na modrú čiaru, slovenský útočník si rukavicou skrotil puk a prekonal v nájazde Charlieho Lindgrena strelou zápästím. Týmto gólom zvýšil náskok "plameňov" na 3:1, bol to teda zároveň aj víťazný gól. Okrem bodov nazbieral aj tri plusky, jeden bodyček a jednu strelu na bránku. Ružička v 44 zápasoch v drese Calgary nazbieral 24 bodov (11+14) a stal sa najproduktívnejším slovenským hokejistom v drese Flames, keď prekonal zápis Ronalda Petrovického (21 bodov, 9+12 v 107 zápasoch).V drese hostí odohral obranca Martin Fehérváry len necelých 10 minút, po súboji s Milanom Lucicom opustil ľad v 2. tretine pre zranenie v hornej časti tela. Po hite kanadského veterána si Fehérváry držal ľavú ruku, okamžite zamieril do šatne a už sa na ľad nevrátil. Podľa The Athletic opustil Fehérváry šatňu s popruhom na ľavej ruke, čo signalizuje pravdepodobne problémy s ramenom. Zranenie prišlo v nevhodnom čase, mladý slovenský obranca bol vo forme, keď skóroval v dvoch predchádzajúcich dueloch za sebou. Zápas nedochytal pre zranenie ani brankár Washingtonu Darcy Kuemper. Stav oboch hráčov vyhodnotia v priebehu nedele.povedal útočník Capitals T.J. Oshie.dodal Oshie. Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin nastúpil na 1300. zápas v NHL, v drese jedného klubu dosiahol túto métu ako 14. hráč.Hokejisti New Yorku Rangers prehrali s Chicagom Blackhawks 2:5. V bránke domácich odchytal celý zápas Jaroslav Halák, inkasoval štyri góly z 20 striel. K triumfu Chicaga významne prispel útočník Patrick Kane, ktorý zaznamenal gól a dve asistencie, dosiahol tak métu 1200 bodov (434+766) v kariére. Kane dosiahol tento míľnik ako druhý hráč v histórii klubu a 50. v NHL. Rekord Blackhawks drží Stan Mikita (1467). Dva góly a asistenciu si pripísal aj jeho spoluhráč Max Domi a Blackhawks zastavili sériu ôsmich prehier.povedal Kane pre nhl.com. Pre zranenie slabín nedochytal duel brankár “jastrabov” Petr Mrázek (22 zákrokov, 1 gól), v druhej tretine ho nahradil Arvid Söderblom. Rangers prehrali päť z posledných šiestich zápasov, pred domácimi fanúšikmi padli štyrikrát za sebou.povedal kapitán “jazdcov” Jacob Trouba.Asistenciu si pripísal Erik Černák, jeho Tampa zdolala Toronto 4:3 po predĺžení. Tampe prispel k triumfu brankár Andrej Vasilevskij, ktorý mal 36 úspešných zákrokov. Maple Leafs prišli o päťzápasovú sériu výhier, bodovali však v 11. zápase po sebe. Ich útočník Mitchell Marner strelil dva góly a stanovil nový klubový rekord s 19-zápasovou bodovou sériou. Dvadsaťpäťročný kanadský útočník prekonal zápisy Darryla Sittlera (1977-78) a Eddieho Olczyka (1989-90). Marner otvoril skóre v oslabení a potom v presilovke vyrovnal na 3:3.povedal Marner. Černák odohral necelých 20 minút, pripísal si dve strely, tri bloky a päť bodyčekov. Inkasoval aj menší trest za hrubosť. Slovenský obranca zaznamenal tretiu asistenciu v sezóne. Puk sa po jeho zblokovanej strele dostal k Vladislavovi Namestnikovi a ten svojim prvým gólom v sezóne vyrovnal na 1:1. Dve asistencie nazbieral Anthony Cirelli, ktorý po operácii ramena vynechal 23 zápasov a proti Maple Leafs absolvoval sezónny debut. O víťazstve “bleskov” rozhodol v 33. sekunde predĺženia Alex Killorn.Siedmy bod v sezóne (4+3) si pripísal útočník Montrealu Juraj Slafkovský, Canadiens prehrali v Edmontone 3:5. Slafkovský prihral na gól v 37. minúte Arberovi Xhekajovi v presilovej hre o dvoch hráčov, obranca Montrealu ním vyrovnal na 3:3. Oilers však potom dvoma gólmi zlomili zápas. Connor McDavid (2+2) a Leon Draisaitl (1+3) nazbierali po štyri body. Canadiens inkasovali prvé tri góly v oslabení a doplatili na nedisciplinovanosť v druhej tretine. Oilers mali dve presilovky o dvoch hráčov a obe využili. Trest na 5+DKZ dostal obranca Joel Edmundson za krošček do hlavy Zacha Hymana. V druhej tretine videli diváci až tri presilovky piatich proti trom, dve mali Oilers a jednu Canadiens.povedal kapitán Montrealu Nick Suzuki. McDavid sa po Jasonovi Robertsonovi z Dallasu dostal ako druhý hráč cez 20-gólovú métu a so 47 bodmi v 25 zápasoch je lídrom produktivity NHL. Slafkovský nastúpil pri zranení Brendana Gallaghera opäť v druhej formácii, hral 14 minút a 25 sekúnd a zaznamenal dve mínusky.New Jersey triumfovalo na ľade Philadelphie 3:2 a dosiahlo 11. víťazstvo za sebou na ľade súpera. Je to druhá najdlhšia séria v histórii NHL a na vyrovnanie rekordu Minnesoty (2014/2015) a Detroitu (2005/2006) mu stačí uspieť v nasledujúcom zápase. Najbližšie sa "diabli" predstavia na ľade súpera 12. decembra v Madison Square Garden proti NY Rangers. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral necelých 17 minút a raz ohrozil bránku súpera.povedal útočník “diablov” Miles Wood, ktorý mal dve asistencie. Jedinú prehru vonku utrpeli Devils práve na ľade Philadelphie (13. októbra).Pavol Regenda sa vrátil do zostavy Anaheimu, Ducks však podľahli v Minnesote 5:4 po nájazdoch. Slovenský krídelník odohral desať minút, pripísal si jednu plusku, jednu zblokovanú strelu a dva bodyčeky. Anaheim prehral piaty zápas po sebe. Ducks vyhrávali 4:3, ale dva a pol minúty pred koncom vyrovnal Kiriil Kaprizov, ktorý bodoval v jedenástom zápase za sebou. Ruský útočník skóroval aj v nájazdoch, v ktorých napokon rozhodol Matthew Boldy.Skvelú domácu formu potvrdili hokejisti Bostonu, keď v TD Garden zdolali obhajcov Stanley Cupu z Colorada 5:1 a vylepšili vlastný rekord NHL. Bruins vyhrali všetkých 14 domácich zápasov od začiatku sezóny. Boston (20-3-0) vyrovnal rekord NHL za najrýchlejšie dosiahnutých 20 víťazstiev. V sezóne 1929-30 sa to podarilo takisto Bruins a v ročníku 2012-13 to dosiahli hráči Chicaga Blackhawks. Po dva góly prispeli k triumfu David Pastrňák a Trent Frederic, Linus Ullmark zaznamenal 24 zákrokov.povedal Pastrňák, ktorý zaznamenal 46. zápas s viac ako jedným zásahom. Posledné dva góly strelili Bruins v tretej tretine v priebehu desiatich sekúnd, keď sa presadili Frederic a Jake DeBrusk.Kasperi Kapanen sa blysol druhým hetrikom v kariére a výrazne prispel k víťazstvu Pittsburghu nad trápiacim sa St. Louis 6:2. Fínsky útočník dal štyri zo svojich piatich gólov v posledných troch dueloch po tom, ako sa v siedmich zápasoch nedostal do zostavy. K víťazstvu Vegas v Detroite 4:1 pomohol gólom a asistenciou Phil Kessel. “Železný muž” nastúpil na 1008. zápas v NHL bez prerušenia. San Jose nestačili ani dva góly Tomáša Hertla, “žraloci” prehrali v Ottawe 2:6. Dvakrát skóroval Claude Giroux a pridal aj asistenciu. Obranca Sharks Erik Karlsson si pri návrate do Ottawy pripísal asistenciu.Vancouver zdolal Arizonu 3:2, v predĺžení rozhodol svojim druhým gólom v zápase Bo Horvat. Kapitán Canucks je s 19 presnými zásahmi tretí najlepší strelec NHL za Robertsonon (22) a McDavidom (21). Víťaznú sériu na čísle sedem ukončili hokejisti Seattlu, keď na domácom ľade nestačili na Floridu (1:5). “Panterov” poslal do vedenia 2:0 Carter Verhaeghe, ktorý v prvej tretine skóroval dvakrát v priebehu 26 sekúnd.Štvrtý duel za sebou vyhrali hokejisti Caroliny, v Los Angeles uspeli 4:2. Piotr Kočetkov (31 zásahov) zaznamenal ôsme víťazstvo vo svojom desiatom štarte v kariére, v histórii NHL boli lepší len šiesti brankári - Igor Šesťorkin, Viktor Fasth, Martin Prusek, Bob Froese, Wayne Thomas a Frank Brimsek (všetci 9 víťazstiev).