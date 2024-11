NHL: Fehérváry prispel k víťazstvu Washingtonu na ľade Vegas

Carolina Hurricanes - St. Louis Blues 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)



Góly: 20. Svečnikov (Nečas, Gostisbehere), 21. Robinson (Orlov, Nečas), 33. Nečas (Robinson), 57. Nečas (Robinson, Kotkaniemi) - 7. Neighbours (Kyrou). Brankári: Kočetkov - Hofer, strely na bránku: 24:30

Vegas Golden Knights - Washington Capitals 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)



Góly: 20. Howden (Pietrangelo, Pearson), 28. Kolesar (Hertl, Eichel) - 6. Ovečkin (Carlson, Strome), 13. Chychrun (Strome), 23. Vrána (Protas, Sandin), 38. Ovečkin (Roy), 60. Ovečkin (Protas, FEHÉRVÁRY). Brankári: Samsonov - Thompson, strely na bránku: 41:25



Seattle Kraken - New York Rangers 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)



Góly: 38. Lafreniere (Panarin), 43. Jones (Kakko, Cuylle). Brankári: Grubauer - Quick, strely na bránku: 24:23

Vancouver Canucks - Nashville Predators 2:4 (1:1, 1:3, 1:1)



Góly: 12. Brännström (Heinen), 30. Pettersson (Hughes, Garland), 55. Sherwood (Heinen, Myers) - 6. L´Heureux (Smith), 33. Stamkos (Josi, O´Reilly), 35. Josi (Skjei, Forsberg), 40. Stamkos (Marchessault, Forsberg), 60. Nyqvist. Brankári: Lankinen - Saros, strely na bránku: 27:21

Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 20:36 0 1 1 +1 0 0 0

New York 18. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry si v nočnom zápase NHL pripísal štvrtú asistenciu v sezóne. Pomohol ňou k víťazstvu Washingtonu na ľade Vegas 5:2. V zápase zažiaril kapitán hostí Alexander Ovečkin, ktorý strelil svoj 31. hetrik v NHL.Fehérváry mal sekundárnu asistenciu na treťom góle Ovečkina, ktorým do práznej bránky uzavrel skóre a v zápase zaznamenal aj jeden plusový bod. Po 17 odohratých zápasoch má na konte 4 kanadské body za asistencie, na gól v NHL čaká od play off 2024. Zápas odohral v tretej obrannej dvojici s Trevorom Van Riemsdykom a s časom 20:36 bol tretí najvyťaženejší hráč tímu. Capitals zvíťazili na ľade Vegas prvýkrát od posledného zápasu finálovej série play off v roku 2018, medzičasom utrpeli päť prehier. "" nestačil k bodovému zisku ani vyšší počet striel - 41:25. Ovečkin má v prebiehajúcej sezóne na konte už 13 gólov a dotiahol sa na najlepších strelcov doterajšieho priebehu Sama Reinharta z Floridy a Leona Draisaitla z Edmontonu. Vegas odštartovali sezónu 8 domácimi víťazstvami v rade, no následne prehrali na vlastnom ľade v dvoch dueloch po sebe. Naďalej sú v domácom prostredí najúspešnejší tím Západnej konferencie, no 16 bodov v ňom získali aj hráči Winnipegu, ktorý odohrali o jeden zápas menej. Capitals zvíťazili v treťom zápase vonku po sebe.Do čela Východnej konferencie sa posunuli hráči Caroliny po víťazstve nad St. Louis 4:1. Na konte majú 26 bodov rovnako ako New Jersey, no v ich prospech hovorí lepšie skóre, pričom odohrali o štyri zápasy menej než "" Pre" to bola piata prehra z uplynulých šiestich zápasov. V drese Caroliny zažiaril český útočník Martin Nečas, ktorý sa podieľal na všetkých štyrich góloch - pri prvých dvoch asistoval, ďalšie dva strelil. Pre 25-ročného útočníka to bol druhý štvorbodový zápas v sezóne, ktorým natiahol svoju sériu s minimálne jedným bodom na 13 zápasov. Spomedzi aktívnych českých hráčov sa tým vyrovnal Davidovi Pastrňákovi, ktorý bodoval v 13 zápasoch po sebe v sezóne 2019/2020. Dlhšie bodové série mali z ich krajanov iba Jaromír Jágr, Robert Lang (obaja 16 zápasov), Petr Nedvěd a Patrik Eliáš (15).Štvorzápasovú víťaznú sériu Seattlu ukončili hráči New Yorku Rangers. Na ľade súpera triumfovali 2:0 a vylepšili si dlhodobo priaznivú bilanciu s týmto súperom na šesť víťazstiev a jedna prehra. Kraken zdolali Rangers zatiaľ iba raz. V bránke hostí dostal po dvoch zápasoch príležitosť Američan Jonathan Quick a druhýkrát po sebe neinkasoval. Dosiahol tým druhé čisté konto v sezóne a 62. v základnej časti NHL.Hráči Nashvillu zvíťazili na ľade Vancouveru 5:3 a dosiahli prvý triumf po troch prehrách. Šiestykrát po sebe sa v zápase týchto tímov zrodilo víťazstvo hostí./pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/