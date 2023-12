NHL: Fehérváry strelil prvý gól v sezóne, Devils s Nemcom prehrali

NHL - výsledky:



Chicago - Vancouver 3:4, Carolina - Washington 1:2 pp a sn /FEHÉRVÁRY za hostí 1+0/, New Jersey - Anaheim 1:5, Colorado - San Jose 6:2, Vegas - Ottawa 6:3

New York 18. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry strelil prvý gól v tejto sezóne zámorskej NHL. Obranca pomohol presným zásahom k triumfu Washingtonu na ľade Caroliny 2:1 po samostatných nájazdoch. Bodovo naprázdno vyšiel Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo s Anaheimom 1:5. V drese hostí sa blysol hetrikom Adam HenriqueHurricanes viedli od 28. minúty, keď sa presadil Sebastian Aho. Fehérváry však o necelé štyri minúty vyrovnal na 1:1. Tom Wilson prihral slovenskému obrancovi, ktorý sa dostal medzi kruhy a prekonal brankára Piotra Kočetkova. V nájazdoch rozhodol hneď v prvej sérii Jevgenij Kuznecov. Fehérváry zaznamenal 15. presný zásah v kariére a prvý od 17. marca, keď skóroval proti St. Louis Blues. Opäť nastúpil v prvej obrannej dvojici Capitals so skúseným Johnom Carlsonom, strávil na ľade 23:34 minúty, počas ktorých zaznamenal jednu strelu a plusový bod. Dvadsaťštyriročného zadáka zároveň vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Fehérváry nastúpil v tejto sezóne na 23 duelov a získal 5 bodov (1+4). Washington vyhral tretí z uplynulých piatich stretnutí.Devils s obrancom Nemcom podľahli Anaheimu 1:5. Veľkú zásluhu na prvom triumfu Ducks v riadnom hracom čase od 14. novembra mal Henrique, ktorý dosiahol prvý hetrik v kariére. Devätnásťročný slovenský obranca odohral 23:00 minút a bol druhým najvyťažovanejším hráčom tímu. V zápase si pripísal tri "mínusky" a aj tri strely.Nathan MacKinnon prispel štyrmi bodmi (2+2) k triumfu Colorada nad San Jose 6:2. Dvadsaťosemročný kanadský útočník predĺžil svoju bodovú sériu na 15 zápasov. Za Sharks sa dvakrát presadil Čech Tomáš Hertl.Vegas zdolal Ottawu 6:3 a potvrdil pozíciu najlepšieho tímu v lige. V drese obhajcu titulu zaznamenal Jack Eichel gól a asistenciu a bodoval v desiatom stretnutí v rade. Kapitán Mark Stone dosiahol tri asistencie.Vancouver uspel na ľade Chicaga 4:3 vďaka trom presným zásahom v druhej tretine. Brock Boeser strelil svoj 23. gól v tejto sezóne a spolu s Austonom Matthewsom z Toronta sú na čele tabuľky strelcov. Tyler Myers a J.T. Miller mali zhodne po dve asistencie. Za domácich dvakrát skóroval Nick Foligno. Philipp Kurashev a prvý muž tohtoročného draftu Connor Bedard si pri oboch góloch pripísali asistencie.