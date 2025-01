Fehérváry strelil prvý gól v sezóne, no Washington prehral

výsledky:



Florida Panthers - Carolina Hurricanes 1:3,

New York Rangers - Boston Bruins 2:1,

Washington Capitals - Minnesota Wild 3:4 pp a sn /FEHÉRVÁRY za domácich 1+0/,

Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings 4:5,

New York Islanders - Toronto Maple Leafs 1:2,

Dallas Stars - Ottawa Senators 4:2,

Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 3:4 pp,

Colorado Avalanche - Buffalo Sabres 6:5 pp,

Calgary Flames - Utah Hockey Club 3:5,

Vegas Golden Knights - Philadelphia Flyers 5:2,

Seattle Kraken - Vancouver Canucks 3:4 pp a sn,

San Jose Sharks - Tampa Bay Lightning 2:1 /ČERNÁK za hostí 0+1/

New York 3. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry strelil svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. Jeho Washingtonu nakoniec stačil iba na bod, keďže Capitals prehrali doma s Minnesotou Wild 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Erik Černák si pripísal jednu asistenciu, no jeho Tampa prehrala v San Jose 1:2.Fehérváry sa presadil v 46. minúte, keď poslal domácich do vedenia 3:2. Dvadsaťpäťročný obranca si nad ľavým kruhom spracoval krížnu prihrávku Pierrea Lucu Duboisa a jeho strela švihom skončila za chrbtom Marca Andreho Fleuryho. V 52. minúte však vyrovnal Marco Rossi a v nájazdoch sa presadil iba Matthew Boldy. Fehérváry odohral dokopy 16:58 minút a do štatistík si pripísal aj dve strely na bránku a jeden hit. Po 38 dueloch sezóny má na konte osem bodov (1+7).Za Washington skóroval aj Alexander Ovečkin, ktorý sa opäť priblížil k rekordu. Na konte má už 871. presných zásahov v základnej časti a na prekonanie maxima legendárneho Waynea Gretzkého mu ich chýba len 24.Černák prihral v 58. minúte Anthonymu Cirellimu na kontaktný gól na 1:2, no Tampa už nedokázala vyrovnať. Slovenský obranca strávil na ľade 18:19 minút a pripísal si aj jednu mínusku a zablokovanú strelu. Dvadsaťsedemročný bek nazbieral 33 dueloch sezóny deväť asistencií.