NHL: Fehérváry strelil prvý gól v sezóne
Montreal uspel v Chicagu 3:2, slovenský útočník Juraj Slafkovský sa v prvom útoku Canadiens bodovo nepresadil.
Autor TASR
New York 12. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry strelil svoj prvý gól v novej sezóne NHL. V noci na nedeľu otvoril skóre duelu, v ktorom jeho Washington zvíťazil na ľade New Yorku Islanders 4:2. Fehérváryho vyhlásili za druhú hviezdu zápasu. Bodovo sa zo Slovákov presadil aj ďalší obranca Šimon Nemec, ktorý prispel asistenciou k výhre New Jersey na ľade Tampy Bay 5:3. Tohtosezónny debut absolvoval útočník Samuel Honzek, ktorého Calgary podľahlo St. Louis 2:4.
Fehérváry si otvoril gólový účet v tomto ročníku už v 110. sekunde zápasu, keď po strele Alexandra Ovečkina bekhendom pohotovo dorazil puk do odkrytej bránky. Nasmeroval tak Washington za prvým triumfom v sezóne, predtým Capitals vo svojom prvom dueli podľahli Bostonu (1:3). Slovenský zadák si počas 18:53 minút na ľade pripísal aj plusový bod, vyslal tri strely na bránku, zblokoval štyri pokusy súpera a zaznamenal jeden hit. Z premiérového gólu v profilige sa tešil nováčik v službách „ostrovanov“ Matthew Schaefer, prvý muž tohtoročného draftu sa stal vo veku 18 rokov a 36 dní druhým najmladším strelcom medzi obrancami v histórii NHL.
V Tampe sa postavili proti sebe dvaja slovenskí obrancovia. Šimon Nemec zaznamenal prvý kanadský bod v sezóne, keď v 47. minúte našiel kolmou prihrávkou Arsenija Gricjuka, ktorý po prechode do útočného pásma prenechal puk Connorovi Brownovi a ten svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 5:2 pre New Jersey. Devils napokon zvíťazili 5:3. Nemec počas 15:01 minút ohrozil súperovho brankára dvoma strelami a zblokoval jeden pokus súpera. Jeho krajan v drese Tampy Erik Černák odohral 17:13 min., pripísal si mínusový bod, jednu strelu na bránku, tri bloky, tri bodyčeky a dostal aj dvojminútový trest za narazenie.
Montreal uspel v Chicagu 3:2, slovenský útočník Juraj Slafkovský sa v prvom útoku Canadiens bodovo nepresadil. Odohral 20:37 minút so ziskom plusového bodu, dvoma strelami na bránku, jednou zblokovanou strelou a bodyčekom.
Svoj prvý zápas v sezóne odohral Samuel Honzek, jeho Calgary prehralo so St. Louis 2:4. Mladý slovenský útočník dostal šancu na ľavom krídle tretieho útoku Flames po boku kapitána Mikaela Backlunda a Blakea Colemana, pripísal si dve mínusky, štyri strely na bránku a rozdal tri bodyčeky. Dostal sa aj do vyloženej šance, ale v úniku neuspel. Jeho spoluhráč Martin Pospíšil opäť nehral pre zranenie.
Ruský krídelník Kirill Marčenko strelil svoj štvrtý hetrik v NHL a mal výrazný podiel na výhre Columbusu 7:4 na ľade Minnesoty. Winnipeg zvíťazil nad Los Angeles 3:2, o triumfe Jets rozhodol dvoma gólmi Mark Scheifele. Úradujúci dvojnásobný šampión z Floridy vyhral aj tretí zápas v sezóne, keď zdolal Floridu 6:2.
NHL - výsledky:
Winnipeg - Los Angeles 3:2, Calgary - St. Louis 2:4, Boston - Buffalo 3:1, Carolina - Philadelphia 4:3 pp, Detroit - Toronto 6:3, Florida - Ottawa 6:2, Chicago - Montreal 2:3, New York Islanders - Washington 2:4 /FEHÉRVÁRY za hostí 1+0/, Pittsburgh - New York Rangers 1:6, Tampa Bay - New Jersey 3:5 /NEMEC za hostí 0+1/, Minnesota - Columbus 4:7, Nashville - Utah 2:3 pp, Colorado - Dallas 4:5 pp a sn, Edmonton - Vancouver 3:1, San Jose - Anaheim 6:7 pp, Seattle - Vegas 2:1 pp
