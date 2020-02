NHL: Fehérváry trénoval vo dvojici s Gudasom, Ovečkin zložil Samsonova

Washington 4. februára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry by na svoj štvrtý zápas v NHL v tejto sezóne mohol nastúpiť už v noci na stredu. Dvadsaťročného obrancu povolali v utorok z farmy v Hershey, na rannom tréningu pred zápasom proti Los Angeles Kings korčuľoval v tretej formácii po boku Čecha Radka Gudasa.



Informoval o tom zámorský novinár a korešpondent NHL Tom Gulitti na sociálnej sieti Twitter. Gulitti okrem iného napísal, že na tréningu Capitals prišlo aj ku zraneniu brankára Iľju Samsonova. Toho trafil do hlavy po tvrdej strele Alexander Ovečkin. Samsonov išiel do nemocnice na ďalšie vyšetrenie, podľa trénerov by mal proti LA nastúpiť Braden Holtby.