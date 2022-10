NHL: Fehérváry v príprave asistoval, Halák neinkasoval

New York 1. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry si v noci na sobotu pripísal asistenciu v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Pomohol tak Washingtonu pri víťazstve 2:0 na ľade Detroitu. Fehérváry prihrával na poisťujúci druhý gól Capitals, ktorý v 59. min padol do prázdnej bránky.



Medzi žrďami New Yorku Rangers sa predstavil Jaroslav Halák a neinkasoval ani raz. Na ľad prišiel v polovici stretnutia súboja s New Jersey za nepriaznivého stavu 0:1, Rangers následne duel otočili na 2:1 vo svoj prospech.