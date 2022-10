NHL: Fehérváry v príprave s asistenciou, Halák inkasoval päť gólov

New York 6. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry prispel jednou asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Detroitom 4:2 v prípravnom zápase pred novou sezónou NHL.



Dvadsaťtriročný obranca asistoval pri záverečnom góle Capitals do prázdnej bránky z hokejky Alexandra Ovečkina. Fehérváry odohral 20:59 min., počas ktorých rozdal až osem bodyčekov - najviac spomedzi hráčov na ľade. Zblokoval aj jednu strelu súpera a duel dokončil s dvomi plusovými bodmi.



V akcii bol v noci na štvrtok aj Jaroslav Halák, ktorého New York Rangers prehral s Bostonom 4:5. Slovenský brankár odchytal celý zápas, inkasoval päť gólov z 26 striel. V drese Bruins úradoval český útok v zložení David Pastrňák (1+2), David Krejčí (1+1) a Pavel Zacha (1+2), ktorý dokopy nazbieral osem kanadských bodov.



Calgary v zostave s Adamom Ružičkom prehralo vo Winnipegu hladko 0:5. Slovenský center vyslal počas 11:25 min. dve strely na bránku a zblokoval jednu strelu súpera. Darilo sa mu na buly, keď vyhral 8 z 11 vhadzovaní.