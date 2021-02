NHL: Fehérváryho a Jurča poslali kluby na farmu do AHL

Washington 11. februára (TASR) - Vedenie klubu NHL Washington Capitals poslalo slovenského hokejistu Martina Fehérváryho z taxi tímu späť na farmu. Dvadsaťjedenročný obranca sa už hlásil v tíme Hershey Bears, informoval o tom portál cbssports.com. Na farmu zamieril aj Tomáš Jurčo z Vegas Golden Knights.



Washington pritom Fehérváryho len pred dvoma dňami povolal z AHL späť do taxi tímu. V drese Hershey Bears odohral v tejto sezóne jeden zápas, v ktorom jeho tím prehral s Lehigh Valley Phantoms 1:2 po predĺžení. Fehérváry, ktorý na svoj prvý štart v NHL v tejto sezóne stále čaká, zaznamenal dva strelecké pokusy.



Vegas poslalo Jurča do Hendersonu, slovenský útočník by mal odohrať piatkový zápas proti Bakersfieldu. V tejto sezóne zatiaľ do žiadneho duelu nezasiahol.