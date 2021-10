NHL: Fehérváryho premierový gól, Tatar asistoval pri výhre New Jersey

NHL - výsledky:

Ottawa - NY Rangers 2:3,

Washington - Calgary 3:4 pp (za domácich M. Fehérváry 1+0),

Minnesota - Anaheim 4:3 pp,

Columbus - Carolina 1:5,

Pittsburgh - Toronto 7:1,

Philadelphia - Florida 2:4,

New Jersey - Buffalo 2:1 pp (za domácich Tatar 0+1),

Tampa Bay - Colorado 3:4 pp a sn,

Montreal - Detroit 6:1,

Winnipeg - Nashville 6:4,

St. Louis - Los Angeles 7:3,

Arizona - NY Islanders 0:3,

Seattle - Vancouver 2:4

New York 24. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry si otvoril strelecký účet v NHL. Dvadsaťdvaročný hráč Washingtonu Capitals v druhej tretine domáceho stretnutia s Calgary znížil na 2:3 po asistenciách Toma Wilsona a Alexandra Ovečkina. Slovenský reprezentant dosiahol prvý gól vo svojom jedenástom zápase v profilige. Washington napokon prehral 3:4 po predĺžení, Fehérváry si okrem gólu zapísal aj tri plusové body. Bodoval aj Tomáš Tatar, ktorý asistenciou prispel k triumfu New Jersey nad Buffalom 2:1 po predĺžení.Washington prehrával po prvej tretine 0:3, v 23. minúte Jevgenij Kuznecov znížil a o necelých päť minút prišiel okamih Slováka. Ten si narazil puk s Wilsonom, od mantinelu nakorčuľoval k pravému kruhu a strelou švihom prekonal brankára Flames Dana Vladařa.povedal pre zámorské médiá Fehérváry, ktorý celkovo odohral v zápase 18:37 min, mal aj jednu strelu a jeden bodyček. Vyhlásili ho za druhú hviezdu. Prvou bol autor hetriku za Calgary Elias Lindholm, ktorý dal aj víťazný gól v predĺžení. Lindholm skóroval vo všetkých štyroch úvodných zápasoch sezóny (6 gólov), čo sa mu podarilo ako druhému hráčovi v histórii Flames. Pred ním to dokázal v sezóne 1989-90 Gary Roberts, ktorý strelil gól v úvodných piatich dueloch. Ovečkin okrem asistencie pri Fehérváryho góle aj skóroval a natiahol svoju bodovú sériu na päť zápasov. Kapitán Capitals dal svoj 735. gól v kariére, na štvrtého Bretta Hulla v historických tabuľkách stráca štyri zásahy.Hráči New Jersey zaznamenali tretie víťazstvo zo štyroch duelov, Tatar sa podieľal na vyrovnávajúcom góle Nica Hischiera na 1:1 v 46. minúte. V presilovej hre posunul dozadu na modrú čiaru puk pre Dougie Hamiltona a jeho strelu dorazil do siete Hischier. V predĺžení potom rozhodol o triumfe "diablov" Pavel Zacha. Tatar si vo štvrtom stretnutí v sezóne pripísal tretiu asistenciu, odohral 17:12, mal tri strely a dva "hity". Jeho krajan a spoluhráč Marián Studenič strávil na ľade viac ako 11 minút a rovnako mal tri strely. Obranca Christián Jaroš sa do zostavy domácich nezmestil. Víťazstvo "diablov" pri svojom debute v NHL vychytal Nemec Nico Daws, ktorého Devils draftovali v roku 2020 v treťom kole. Vo veku 20 rokov a 305 dní sa stal piatym najmladším brankárom v klubovej histórii s debutom v profilige. Rekord drží Craig Billington, ten 26. októbra 1985 nastúpil, keď mal 19 rokov a 45 dní.povedal Daws.New York Islanders v zostave so Zdenom Chárom vyhrali na ľade Arizony 3:0 a súperovi pripravili už piatu prehru v sezóne. Brankár Iľja Sorokin "vygumoval" domácich 26 zákrokmi. Chára mal minutáž 20:26 bez bodového zápisu, s dvoma bodyčekmi a jednou zblokovanou strelou. Bol to jeho 1613. duel v NHL, čím sa osamostatnil na štvrtej priečke historickej tabuľky obrancov v profilige. O jeden zápas menej má na konte Ray Bourque, pred Chárom je na tretej pozícii Larry Murphy (1615). Na čele figuruje s 1651 odohranými stretnutiami Chris Chelios. Sorokin zaznamenal prvý shutout v sezóne a štvrtý v kariére. Nastúpil na všetkých päť úvodných dueloch sezóny, pretože Semjon Varlamov je na listine zranených hráčov.povedal ruský brankár. Nový tréner Arizony Andre Tourigny sa stále nedočkal víťazstva, Coyotes majú najhorší štart od sezóny 2017-18.Tampa prehrala doma s Coloradom 3:4 po predĺžení a nájazdoch, Nathan MacKinnon si v drese hostí pripísal gól a dve asistencie. Slovenský obranca Erik Černák odohral za Tampu 21:31 min, zaznamenal jeden mínusový bod a so siedmimi strelami a bodyčekmi bol v týchto ukazovateľoch najaktívnejší hráč zápasu. O víťazstve "lavín" rozhodol v šiestej sérii nájazdov obranca Cale Makar.povedal Makar. Avalanche zastavili sériu troch prehier, na druhej strane obhajca Stanley Cupu v tejto sezóne doma nevyhral ani na tretí pokus. Kapitán Tampy Steven Stamkos mal bilanciu 1+1, dosiahol 875. v drese "bleskov" a v klubovej histórii sa dostal pred Vincenta Lecavaliera na druhé miesto. Na čele je Martin St. Louis s 953 bodmi. Tampa od zranenia Nikitu Kučerova nevyužila ani jednu s jedenástich presiloviek.Brankár Jaroslav Halák kryl na striedačke Vancouveru chrbát Thatcherovi Demkovi, ktorý priviedol svoj tím k víťazstvu na ľade nováčika Seattlu 4:2. Bo Horvat k tomu prispel dvoma gólmi. Seattle pri svojom historickom debute v Climate Pledge Arena dvakrát viedol, keď sa presadili obrancovia Vince Dunn (1:0) a Mark Giordano (2:1), ale hostia odpovedali gólmi Horvata. Nerozhodný stav 2:2 zlomil štyri minúty pred koncom Connor Garland a víťazstvo Canucks poistil do prázdnej bránky Justin Dowling. Kraken v rámci otváracej šou vyvesili pod strop dres s číslom 32 a zároveň ho aj vyradili zo sady. Je to na počesť organizácie, ktorá sa stala 32. v NHL. Domácich v modernej miliardovej aréne hnalo vpred viac ako 17-tisíc divákov, ale Kraken vo výbornej atmosfére svojich priaznivcov nepotešili.David Perron sa blysol hetrikom pri víťazstve St. Louis nad Los Angeles 7:3, pridal k tomu aj jednu asistenciu. Blues vyhrali všetky štyri zápasy v novej sezóne a strelili v nich 22 gólov. V otváracom domácom zápase nového ročníka skórovali minimálne sedemkrát naposledy v roku 1984. Perron dosiahol šiesty hetrik v NHL, tri asistencie mal Torey Krug a svoj premiérový zásah v profilige dosiahol Jake Neighbours.Tri góly zaznamenal aj Mathieu Perreault pri prvom triumfe Montrealu v sezóne, Canadiens zdolali Detroit hladko 6:1. Christian Dvorak a Ben Chiarot strelili gól a pridali asistenciu, obranca Sami Niku pri debute za Canadiens nazbieral dve asistencie. Finalista Stanley Cupu z minulého ročníka mal najhorší štart od sezóny 1995-96. Dôležité víťazstvo vychytal Jake Allen, ktorý kryl 26 striel, prekonal ho iba Dylan Larkin.povedal tréner Montrealu Dominique Ducharme na margo série prehier. Detroitu chýbal najlepší strelec Tyler Bertuzzi, ktorý je nezaočkovaný a preto nemohol vycestovať do Kanady.Ryan Hartman rozhodol 13 sekúnd pred koncom predĺženia o víťazstve Minnesoty nad Anaheimom 4:3. Wild sa darí, keď vyhrali všetky štyri úvodné zápasy sezóny. Brandon Duhaime strelil svoj prvý gól v NHL, Cam Talbot chytil 21 striel. Minnesota otvorila sezónu minimálne štyrmi víťazstvami prvýkrát v klubovej histórii.V stopercentnej bilancii pokračujú aj hokejisti Floridy, ktorí vyhrali vo Philadelphii 4:2 a tešili sa v piatom zápase nového ročníka. Jonathan Huberdeau skóroval dvakrát a Sergej Bobrovskij zneškodnil 27 striel Flyers. Vrátane minulej sezóny vyhrali "panteri" 11 zápasov základnej časti za sebou. Veľký obrat predviedli hráči New Yorku Rangers, keď necelých šesť minút pred koncom tretej tretiny prehrávali v Ottawe 0:2, ale tromi gólmi v priebehu troch minút a 20 sekúnd strhli vedenie na svoju stranu a vyhrali 3:2. Chris Kreider pri prvom góle Rangers zasiahol kolenom do hlavy brankára Matta Murrayho, ktorý otrasený opustil ľad. Vystriedal ho Anton Forsberg a ten z troch striel inkasoval dva góly.povedal tréner Senators D.J. Smith.Pittsburgh aj bez viacerých kľúčových hráčov zdolal Toronto vysoko 7:1. Marcus Pettersson nazbieral tri body (1+2), Drew O'Connor skóroval dvakrát, Tristan Jarry chytil 28 pokusov hostí. "Tučniakom" chýbali traja centri Sidney Crosby (zápästie), Jevgenij Malkin (koleno) a Jeff Carter (COVID-19 protokol), pravé krídlo Bryan Rust (dolná časť tela) a obranca Kris Letang (COVID-19 protokol). Prehru v novej sezóne neokúsili ani hráči Caroliny, ktorí vyhrali v Columbuse 5:1 a natiahli úspešnú sériu na štyri víťazstvá. Dvomi gólmi k tomu pomohol Vincent Trocheck.