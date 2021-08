Fín Lehkonen bude pokračovať v Canadiens

Montreal 1. augusta (TASR) - Finalista Stanley Cupu Montreal Canadiens uzavrel nový ročný kontrakt s Artturim Lehkonenom. Fínsky hokejista zarobí v budúcej sezóne v drese kanadského klubu NHL 2,3 milióna dolárov. Dvadsaťšesťročný útočník mal status obmedzeného voľného hráča.



Lehkonen odohral v Montreale svojich všetkých päť sezón v profilige. V tej poslednej nastúpil v základnej časti na 47 zápasov a nazbieral v nich 13 bodov (7+6). V play off pridal tri góly a jednu asistenciu v 17 dueloch. Najdôležitejší gól strelil v predĺžení šiesteho zápasu v semifinálovej sérii s Vegas Golden Knights a poslal ním Canadiens do prvého finále od roku 1993. Na pohár si napokon hráči Montrealu nesiahli, vo finálovej sérii prehrali s Tampou Bay Lightning 1:4 na zápasy.



Fína si Montreal vybral v drafte 2013 z 55. miesta. V NHL doteraz odohral 338 zápasov základnej časti s bilanciou 61+59. V play off skóroval šesťkrát a pridal rovnaký počet asistencií v 33 vystúpeniach.