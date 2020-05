NHL: Fínsky obranca Lehtonen podpísal zmluvu s Torontom

Toronto 4. mája (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs podpísal nováčikovský kontrakt na jednu sezónu s obrancom Mikkom Lehtonenom. Informoval portál tsn.ca.



Dvadsaťšesťročný Fín pôsobil v uplynulej sezóne v KHL, v základnej časti odohral v drese Jokeritu Helsinki 60 zápasov a so 49 bodmi (17+32) bol najproduktívnejší obranca súťaže. V šiestich dueloch play off pridal gól a tri asistencie. Lehtonen získal zlato na MS 2019 na Slovensku, kde sa dostal aj do All-star tímu.