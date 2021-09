NHL: Fínsky obranca Niku podpísal ročnú zmluvu s Montrealom

Montreal 25. septembra (TASR) - Fínsky hokejový obranca Sami Niku sa ako voľný hráč dohodol na zmluve s klubom Montreal Canadiens. Ročný dvojcestný kontrakt mu na úrovni NHL vynesie 750.000 dolárov, v nižšej AHL by zarobil 425.000 dolárov, informoval portál TSN.ca. V Montreale bude nosiť na drese číslo 15, to mal predtým jeho krajan Jesperi Kotkaniemi, ktorého si cez offer sheet "uchmatla" Carolina.



Niku sa stal voľným hráčom po tom, ako sa dohodol na rozviazaní zmluvy s Winnipegom. Jets ho draftovali v roku 2015 z celkového 198. miesta, počas štyroch sezón si však nedokázal vybojovať stabilné miesto v zostave. V NHL odohral celkovo 54 stretnutí so ziskom dvoch gólov a ôsmich asistencií, v minulej sezóne dostal šancu v šiestich dueloch bez bodového zápisu. Zmluva 24-ročného obrancu s Winnipegom, ktorá mu na profiligovej úrovni garantovala plat 725.000 dolárov, mala platiť ešte rok.