NHL: Fínsky útočník Lammikko sa vracia do profiligy, upísal sa Devils

New York 15. júna (TASR) - Fínsky útočník Juho Lammikko sa po troch sezónach vo švajčiarskej lige vracia do NHL. Podľa cbcsports.com podpísal ročný kontrakt na 800.000 dolárov s New Jersey Devils.



Dvadsaťdeväťročný Lammikko hral v NHL naposledy v sezóne 2021/22, keď nastupoval za Vancouver Canucks. Potom sa vrátil do Európy a v uplynulých troch ročníkoch si obliekal dres Zürich Lions, s ktorým získal dva švajčiarske tituly. V minulom ročníku nazbieral 38 bodov (13+25) v 48 zápasoch základnej časti a pridal ďalších 8 (5+3) v 13 dueloch play off.



Lammikko v NHL odohral tri sezóny, dve za Floridu Panthers a jednu za Canucks a v 159 dueloch nazbieral 26 bodov (11+15).



Veľké úspechy dosiahol na medzinárodnom ľade, je dvojnásobným majstrom sveta, zlato získal aj na MS do 20 rokov a vyhral Ligu majstrov. Predstavil sa aj na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švédsku a v Dánsku, kde Fíni vypadli vo štvrťfinále s neskoršími šampiónmi Američanmi po prehre 2:5. V ôsmich zápasoch na turnaji zaznamenal Lammikko tri asistencie.