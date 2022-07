Flames prihlásili Tkachuka na arbitráž

Calgary 19. júla (TASR) - Kanadský hokejový klub Calgary Flames prihlásil svojho útočníka Matthewa Tkachuka na arbitrážne konanie.



Tkachuk má po sezóne 2021/2022 pozíciu obmedzeného voľného hráča a účasť na arbitráži klubu zaistí, že nebude môcť dostať tzv. offer sheet ponuku, v rámci ktorej by ponuku "plameňov" vyrovnal iný klub, do ktorého by hráč následne mohol zamieriť. Arbitrážne konania sa uskutočnia od 27. júla do 11. augusta. Pôvodne sa naň prihlásilo 24 hráčov, dvaja však už medzičasom podpísali nové kontrakty.



Pre 24-ročného Tkachuka bola sezóna 2021/2022 šiesta v Calgary a zároveň najúspešnejšia. V 82 zápasoch základnej časti si 42 gólmi aj 62 asistenciami vytvoril osobné maximá a zároveň prvýkrát v kariére prekonal hranicu 100 bodov (104). Nazbieral aj 57 "plusiek" a v play off získal v 12 stretnutiach 10 bodov (4+6). V bodovaní tímu skončil druhý za Johnnym Gaudreauom (115), ktorý už v pozícii neobmedzeného voľného hráča zamieril do Columbusu.



Tkachukovi vypršal po sezóne 2021/2022 trojročný kontrakt, ktorý mu každoročne vyniesol základný plat sedem miliónov dolárov. Flames už predostreli hráčovi ročnú kvalifikačnú zmluvu na deväť miliónov. Tú však už po prihlásení na arbitráž nemôže prijať, takže Flames musia prísť s vyššou. Arbitrážny súd rozhodne o výške ročnej zmluvy, no klub a hráč sa do začiatku konania ešte môžu dohodnúť na novom kontrakte. Klub má podľa zámorských médií záujem o dlhodobý kontrakt.