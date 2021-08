NHL: Fleury potvrdil, že bude chytať za Chicago: Idem do toho

Chicago 2. augusta (TASR) - Kanadský hokejový brankár Marc-Andre Fleury sa rozhodol, že bude v zámorskej NHL chytať za Chicago. Blackhawks ho pred pár dňami získali z Vegas Golden Knights výmenou za útočníka Mikaela Hakkarainena, čo držiteľa Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára uplynulej sezóny nenadchlo a zvažoval, že ukončí profesionálnu kariéru.



Po diskusii s rodinou v nedeľu vyhlásil, že je pripravený nastúpiť za svoj nový tím. "Haló, Chicago. Tu je Marc. Chcem vám len povedať, že idem do toho. Poďme do práce," uviedol 36-ročný Fleury na sociálnej sieti. Blackhawks potvrdili, že v pondelok sa uskutoční v Chicagu tlačová konferencia s generálnym manažérom Stanom Bowmanom a novou posilou do bránkoviska.



Fleury je trojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese Pittsburghu. Golden Knights si ho vybrali v expanznom drafte v roku 2017 a stal sa hlavnou tvárou novovznikajúceho klubu. Hneď v prvej sezóne dokázal s mužstvom postúpiť do finále play off. V uplynulom ročníku mal v základnej časti NHL priemer 1,98 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 92,8 percenta. V play off odchytal 16 z 19 duelov. Knights však potrebovali po sezóne uvoľniť rozpočet pre napätý platový strop a voľba padla na Fleuryho. Po jeho odchode sa postu brankárskej jednotky "zlatých rytierov" zmocní Švéd Robin Lehner.