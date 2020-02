NHL: Fleury s jubilejným 60. shutoutom

BOSTON BRUINS - DETROIT RED WINGS 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)



Góly: 29. McAvoy, 30. Bergeron (Marchand), 33. Coyle (McAvoy, Heinen), 54. Pastrňák (Marchand) - 4. Helm.

Brankári: Rask - Bernier

Strely na bránku: 41:26

17 850 divákov.



ST. LOUIS BLUES - NASHVILLE PREDATORS 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)



Góly: 25. Sanford (Blais, Thomas), 27. Schwartz (Schenn, Perron), 31. Steen (Kyrou, Bozak) - 7. Arvidsson (Granlund, Johansen), 13. Duchene (Forsberg, Turris), 25. Turris (Duchene, Hamhuis), 44. Granlund (Josi, Turris).

Brankári: Allen - Saros

Strely na bránku: 26:27

18 096 divákov.







FLORIDA PANTHERS - EDMONTON OILERS 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)



Góly: 49. Huberdeau (Ekblad, Dadonov) - 16. Larsson (Nugent-Hopkins, Yamamoto), 41. Draisaitl (Yamamoto, Nugent-Hopkins), 59. Nurse, 60. Yamamoto (Draisaitl).

Brankári: Montembeault - Koskinen

Strely na bránku: 34:29

15 069 divákov.







TAMPA BAY LIGHTNING - PHILADELPHIA FLYERS 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)



Góly: 4. Killorn (Shattenkirk, Sergačov), 15. Paquette (Johnson, Maroon), 23. Verhaeghe (Hedman, Gourde), 53. Point (Stamkos, Kučerov), 60. Kučerov (Stamkos, Hedman) - 29. Provorov (Giroux, Couturier), 56. van Riemsdyk (Niskanen, Sanheim), 57. Giroux (Provorov, Konecny).

Brankári: Vasilevskij - Hart

Strely na bránku: 24:33

19 092 divákov.







MINNESOTA WILD - SAN JOSE SHARKS 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Góly: 44. Gambrell (Burns, Suomela), 60. M. Karlsson (Goodrow, Vlasic).

Brankári: Stalock - Jones

Strely na bránku: 39:21

18 611 divákov.







MONTREAL CANADIENS - DALLAS STARS 3:4 pp (1:0, 2:2, 0:1 - 0:1)



Góly: 2. Armia (Domi, Lehkonen), 24. Weal (Suzuki, Chiarot), 27. Cousins (Mete) - 30. Janmark (Pavelski), 36. Seguin (Klingberg, Pavelski), 50. Comeau (Cogliano), 63. Seguin (Klingberg).

Brankári: Price - Bishop

Strely na bránku: 32:26

21 302 divákov.







OTTAWA SENATORS - TORONTO MAPLE LEAFS 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)



Góly: 37. Brown (Namestnikov, Tierney), 50. Goloubef (Chabot, Tkachuk) - 5. Matthews (Hyman, Dermott), 22. Muzzin (Kerfoot, Liljegren), 32. Nylander (Tavares), 59. Marner (Matthews).

Brankári: Högberg (Anderson) - Campbell

Strely na bránku: 27:31

18 544 divákov.







COLORADO AVALANCHE - LOS AGELES KINGS 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)



Góly: 40. Girard (Rantanen) - 15. Toffoli (Iafallo, Ryan), 60. Toffoli (Kopitar), 60. Toffoli (Kopitar, Iafallo). Brankári: Grubauer (43. Francouz) - Quick

Strely na bránku: 33:23

43 574 divákov.







ARIZONA COYOTES - WASHINGTON CAPITALS 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Góly: 28. Dvorak (Garland, Goligoski), 46. Kessel (Chychrun, Keller), 60. Crouse (Stepan, Chychrun) - 38. Hagelin (Boyd, PÁNIK).

Brankári: Raanta - Holtby

Strely na bránku: 30:37

17 139 divákov.







CALGARY FLAMES - CHICAGO BLACKHAWKS 4:8 (2:2, 1:4, 1:2)



Góly: 3. Bennett (Dubé, Lucic), 13. Bennett (Dubé, Kylington), 31. Lindholm (Gaudreau, Kylington), 55. Lindholm (Gaudreau, Tkachuk) - 1. Toews (Kubalík, Koekkoek), 10. Kubalík (Toews, Kane), 25. Saad (Kane, Gustafsson), 26. Nylander, 38. DeBrincat (Strome, Dach), 39. Nylander (Highmore), 57. Kane (Toews), 59. Dach (Caggiula, Murphy).

Brankári: Rittich (26. Talbot) - Lehner

Strely na bránku: 42:28

19 231 divákov.







VEGAS GOLDEN KNIGHTS - NEW YORK ISLANDERS 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



Gól: 40. Smith (Marchessault, Schmidt).

Brankári: FLeury - Varlamov

Strely na bránku: 43:19

18 444 divákov.

Slováci v akcii:



Richard Pánik (Washington) 11:28 0 1 1 +1 1 0



Tomáš Tatar (Montreal) 14:32 0 0 0 -1 3 0



Erik Černák (Tampa Bay) 20:10 0 0 0 +3 0 10



Zdeno Chára (Boston) 21:26 0 0 0 +2 2 0



Andrej Sekera (Dallas) 16:25 0 0 0 +1 0 0



/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 16. februára (TASR) – Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad Philadelphiou 5:3. Lightning triumfovali v desiatom zápase za sebou a vyrovnali klubový rekord. Na domácom ľade zvíťazili jedenástykrát v rade, čo je nový rekord "bleskov." Černák zaznamenal tri plusové body a sedem "hitov", na ľade bol 20 minút a 10 sekúnd. V závere druhej tretiny dostal desaťminútový trest za nešportové správanie.K úspechu pomohol brankár Andrej Vasilevskij 30 zákrokmi a natiahol svoju osobnú sériu bez prehry v riadnom hracom čase už na 21 zápasov.povedal ruský brankár pre nhl.com a narážal na senzačné vypadnutie s Columbusom (0:4 na zápasy) v prvom kole play off.Tampa sa stala len tretím tímom v histórii NHL, ktorý mal v jednej sezóne aspoň dve desaťzápasové víťazné série. Predtým sa to podarilo hokejistom Bostonu Bruins v sezónach 1929/1930 a 1970/1971.Do zostavy Lightning sa po troch zápasoch vrátil kapitán Steven Stamkos a pripísal si dve asistencie, po jednozápasovej pauze nastúpil Nikita Kučerov, ktorý uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky. Kapitán Flyers Claude Giroux vyrovnal klubový rekord Bobby Clarkea 234. asistenciou v presilovke.Dallas zvíťazil v Montreale 4:3 po predĺžení, v zostave hostí tentokrát nechýbal slovenský obranca Andrej Sekera, ktorý bol v minulom stretnutí zdravý náhradník. V domácom drese sa bodovo nepresadil jeho krajan Tomáš Tatar.Canadiens mali duel výborne rozohratý, keď viedli 3:0, ale hostia vyrovnali a v predĺžení rozhodol svojím druhým gólom v zápase Tyler Seguin. Stars vyhrali štvrtýkrát za sebou. Tréner Montrealu Claude Julien mal po zápase ťažké srdce na rozhodcov.povedal podľa tsn.ca Julien, ktorý málokedy rozhodcov kritizuje. Tatar strávil na ľade 14 a pol minúty, zaznamenal "mínusku" a tri strely. V predĺžení mal šancu duel rozhodnúť, ale vo veľkej šanci neprekoval Bena Bishopa. Sekera si pripísal plusový bod, dve strely a odohral 16:25 minúty. Seguin v drese Dallasu strelil ôsmy gól v predĺžení, viac v klubovej histórii zaznamenal len Mike Modano (9).Arizona doma zdolala Washington 3:1, hosťom na úspech nestačila asistencia slovenského útočníka Richarda Pánika. Ten zaznamenal siedmu asistenciu v sezóne, keď sa v závere prvej tretiny po peknej individuálnej akcii natlačil pred bránku domácich, puk "upratal" do bránky Carl Hagelin a vyrovnal na 1:1. Nerozhodný stav trval až do tretej tretiny, keď ho zlomil Phil Kessel a bodku za víťazstvom dal do prázdnej bránky Lawson Crouse. V štvrtom zápase za sebou neskóroval kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin a stále ho delia dva zásahy od 700-gólovej hranice. Na bránku Coyotes vyslal osem striel, nastrelil aj žrď, ale Anttiho Raantu neprekonal. "Celý zápas som na to myslel, nechcel som byť ten, komu strelil 700. gól. Raz za mnou zazvonila žrď a mal som aj niekoľko šťastných zákrokov," povedal fínsky brankár. Pánik proti svojmu bývalému tímu odohral 11:28 minúty, okrem asistencie zaznamenal "plusku" a jednu strelu.Boston v zostave so Zdenom Chárom zvíťazil nad Detroitom 4:1. Kapitán Bruins strávil na ľade vyše 21 minút, na konto si pripísal dva plusové body a dve strely. Boston v súboji s najslabším tímom NHL po prvej tretine prehrával, ale v prostrednej časti skóre otočil a v tretej dal "čerešničku na tortu" David Pastrňák, ktorý po parádnej akcii Brada Marchanda strelil svoj 42. gól v sezóne a spoločne s torontským Auston Matthewsom sa delí o post lídra kanonierov. Bruins vyhrali doma siedmykrát za sebou a celkovo triumfovali v ôsmom z posledných deviatich zápasov. S Red Wings sa im dlho nedarilo, Detroit zdolali prvýkrát od 13. októbra 2018 na šiesty pokus. V bránke "medveďov" dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Tuukka Rask, ktorý chytil 25 striel a pred vlastnými fanúšikmi vyhral 20. zápas za sebou. Fín tak vyrovnal klubový rekord Tinyho Thompsona zo sezóny 1929/1930. Tréner Bruce Cassidy sa tešil z 200. víťazstva v NHL, český center David Krejčí nastúpil v profilige na 900. duel.Colorado prehralo s Los Angeles Kings 1:3, hralo sa pod holým nebom na Falcon Stadium v Colorado Springs pred návštevou 43.574 divákov. O triumf Kings sa zaslúžil hetrikom útočník Tyler Toffoli a stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý v zápase pod holým nebom strelil tri góly. Dva z troch zásahov strelil v poslednej minúte duelu. V čase 59:05 dostal svoj tím do vedenia 2:1 a víťazstvo poistil gólom do prázdnej bránky päť sekúnd pred koncom. Bol to jubilejný 30. zápas pod holým nebom. Na oba góly v poslednej minúte mu asistoval Anže Kopitar.povedal pre nhl.com strelec všetkých gólov Kings. Triumf "kráľov" vychytal Jonathan Quick (32 zákrokov), Colorado okrem prehry mrzí aj zranenie Philippa Grubauera, ktorý v tretej tretine prenechal miesto Pavlovi Francouzovi.Edmonton bez zraneného Connora McDavida a potrestaného Zacha Kassiana, ktorý si odpykal prvý zo sedemzápasového dištancu za kopanec do Erika Černáka, vyhral na ľade Floridy 4:1. Gól a asistenciu zaznamenal Leon Draisaitl a s 92 bodmi (33+59) si upevnil pozíciu najproduktívnejšieho hráča NHL. Premiérový gól v sezóne strelil obranca "olejárov" Adam Larsson, bol to jeho prvý zásah v NHL od 19. februára 2019. Veľkou mierou sa pod víťazstvo podpísal Mikko Koskinen, autor 33 zásahov. Draisaitl zaznamenal svoj 10. víťazný gól v sezóne, naposledy to v drese Edmontonu dosiahol Jarri Kurri v ročníku 1986/1987. Prvý trojbodový zápas v kariére (1+2) si pripísal Tyler Yamamoto.O víťazstve Nashvillu v St. Louis 4:3 rozhodol v tretej tretine v presilovke Mikael Granlund. Obhajca Stanley Cupu prehral štvrtýkrát za sebou. Nevydarený debut na lavičke Minnesoty zažil tréner Dean Evason, jeho tím nestačil doma na San Jose, keď "žralokom" podľahol 0:2. Prvý shutout v sezóne a 23. v kariére zaznamenal Martin Jones (39 zákrokov).Toronto v "bitke o Ontário" vyhralo v Ottawe 4:2. Svojim 42. gólom v sezónu prispel k úspechu Auston Matthews a vyrovnal na čele poradia strelcov Davida Pastrňáka z Bostonu. Matthews nazbieral v 59 zápasoch už 70 bodov, čo naposledy v drese Maple Leafs dosiahol Mats Sundin v sezóne 1996/1997. Slovenský obranca Martin Marinčin šancu za Toronto opäť nedostal, bol len zdravý náhradník. Dvanásť gólov padlo v Calgary, kde Chicago vyhralo 8:4 a zastavilo sériu piatich prehier. Po tri body (1+2) nazbierali Patrick Kane a Jonathan Toews, dva góly strelil Alex Nylander.Jubilejný 60. shutout v kariére dosiahol Marc-Andre Fleury, jeho "rytieri" z Vegas zdolali New York Islanders 1:0. Jediný gól zápasu strelil Reilly Smith, Fleury si pripísal 19 zákrokov.