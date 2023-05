NHL: Florida otočila sériu s Bostonom a je v 2. kole

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 7. zápas:



Boston - Florida 3:4 pp



/konečný stav série: 3:4, Florida postúpila do konferenčného semifinále/







štvrťfinále Západnej konferencie - 7. zápas:



Colorado - Seattle 1:2



/konečný stav série: 3:4, Seattle postúpil do konferenčného semifinále/



New York 1. mája (TASR) - Hokejisti Floridy a Seattlu postúpili do 2. kola play off NHL. Panthers vyradili v 1. kole víťaza základnej časti Boston, v noci na pondelok zvíťazili v siedmom dueli na ľade Bruins 4:3 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy. Kraken vyradil obhajcu titulu Colorado, keď takisto uspel v sedemzápasovej sérii. V rozhodujúcom súboji vyhral v Denveri 2:1.Boston viedol v sérii 3:1 na zápasy, ale Florida predviedla skvelý, keď dokázala stav otočiť. V rozhodujúcom siedmom dueli strelil víťazný gól Carter Verhaeghe, ktorý v 9. minúte predĺženia rozhodol o postupe Panthers. Tí nastúpia v semifinále Východnej konferencie proti Torontu, ktoré zdolalo Tampu Bay 4:2 na zápasy.Colorado neobháji zisk Stanleyho pohára, keď v 1. kole nestačilo na vlaňajšieho nováčika zo Seattlu. Hrdinom siedmeho zápasu sa stal dánsky útočník Oliver Bjorkstrand, ktorý dvomi gólmi zariadil víťazstvo hostí 2:1. Seattle vyhral sériu 4:3 na zápasy a v semifinále Západnej konferencie ho čaká Dallas, ktorý vyradil Minnesotu (4:2).