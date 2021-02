NHL: Florida rozdrvila Detroit a udržala sa na čele Centrálnej divízie

Hokejista Vancouver Canucks 'J.T. Miller a Bo Horvat súperia o puk proti Dylanovi DeMelovi z Winnipegu Jets počas tretej tretiny zápasu hokeja NHL, 19. februára 2021. Foto: TASR/AP

Sprava v strede Nino Niederreiter (21) z tímu Carolina Hurricanes oslavuje svoj gól so spoluhráčmi počas hokejového zápasu NHL v piatok 19. februára 2021. Zľava Duncan Keith (2) z Chicaga Blackhawks. Foto: TASR/AP

sumáre:

CAROLINA HURRICANES – CHICAGO BLAKHAWKS 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Góly: 16. Niederreiter (Slavin), 25. Trocheck (Bean, Niederreiter), 43. Nečas (Gardiner, Teräväinen), 56. Niederreiter (Fast, Nečas), 57. Slavin (Teräväinen) – 37. Kane (DeBrincat), 40. Mitchell (Kämpf, Kane), 60. Söderberg (Kane, Boqvist). Brankári: Reimer - Lankinen, strely na bránku: 38:29.





DETROIT RED WINGS – FLORIDA PANTHERS 2:7 (1:4, 0:1, 1:2)

Góly: 15. Ryan (Fabbri), 43. Filppula (Fabbri, Larkin) – 7. Lammikko (Connolly, Yandle), 8. Weegar (Huberdeau, Wennberg), 13. Hörnqvist (Yandle, Huberdeau), 16. Barkov (Verhaeghe, Strälman), 40. Ekblad (Weegar, Duclair), 46. Hörnqvist (Barkov, Yandle), 49. Duclair (Barkov). Brankári: Greiss (16. Bernier) - Driedger, strely na bránku: 32:39.





CALGARY FLAMES – EDMONTON OILERS 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Góly: 39. Andersson (Gaudreau, Giordano) – 6. Puljujärvi (Barrie, Nurse), 38. Haas (Neal, Chiasson). Brankári: Rittich - Smith, strely na bránku: 21:25.





VANCOUVER CANUCKS – WINNIPEG JETS 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Góly: 8. Scheifele, 59. Appleton (Pionk). Brankári: Demko - Brossoit, strely na bránku: 29:31.

New York 20. februára (TASR) - Hokejisti Floridy pokračujú v zámorskej NHL vo výborných výkonoch. V noci na sobotu si "panteri" pripísali tretie víťazstvo za sebou, na ľade Detroitu triumfovali 7:2. Základ vysokej výhry položili už v prvej tretine, v ktorej si vypracovali trojgólový náskok a vyhrali ju 4:1.O dva góly sa postaral Patric Hörnqvist, Aleksander Barkov zaznamenal presný zásah a dve asistencie a obranca Keith Yandle prihral na tri góly.povedal Hörnqvist pre nhl.com. "Panterov" podržal aj brankár Chris Driedger, ktorý predviedol 30 úspešných zákrokov a prekonali ho len Bobby Ryan a Valtteri Filppula. Florida je s 24 bodmi na čele tabuľky Centrálnej divízie o bod pred Carolinou.uviedol tréner Joel Quenneville.Naopak, jeho náprotivok Jeff Blashill nemohol byť vôbec spokojný:komentoval vysokú prehru. Detroit je posledný v Centrálnej divízii, keď z 19 duelov nazbieral len jedenásť bodov. Red Wings nepremenili presilovku už v jedenástom zápase po sebe, čo sa im naposledy stalo ešte v sezóne 1950/51. Dokopy hrali až 33-krát v početnej výhode bez streleného gólu.povedal center Frans Nielsen.Carolina si v noci na sobotu poradila s Chicagom 5:3 a odsunula ho na tretie miesto tabuľky. Blackhawks tak prišli o trojzápasovú víťaznú sériu. Hrdinom "hurikánov" bol Nino Niederreiter, ktorý strelil dva góly a pripísal si aj asistenciu, brankár James Reimer predviedol 26 úspešných zákrokov. Carolina viedla v 25. minúte 2:0, hosťom sa do druhej prestávky podarilo vyrovnať, ale Hurricanes potom tromi gólmi v rozmedzí 43. a 57. minúty strhli víťazstvo na svoju stranu. Carl Söderberg v záverečných sekundách už len skorigoval výsledok.uviedol tréner Rod Brind'Amour.V drese Chicaga zaznamenal gól a dve asistencie Patrick Kane, v 19 dueloch nazbieral už 26 bodov (8+18) a v tabuľke produktivity poskočil na 4. miesto. Jeho gól na 1:2 prišiel v 37. minúte, keď spravil na pravom kruhu otočku a bekhendom poslal puk od ľavej žŕdky do siete:Z tesného víťazstva 2:1 na ľade Calgary sa tešili hráči Edmontonu. Priviedol ich k nemu veterán v bránke Mike Smith, ktorý kryl 20 z 21 striel súpera. Oilers poslal v 6. minúte do vedenia Jesse Puljujärvi a v 38. zvýšil na 2:0 Gaetan Haas. Flames síce okamžite znížili zásluhou Rasmusa Anderssona, ale do konca stretnutia sa im už nepodarilo vyrovnať. Bez bodu tentoraz zostali superhviezdy Edmontonu a zároveň dvaja najproduktívnejší hráči sezóny Connor McDavid (32 b) a Leon Draisaitl (28 b).uviedol pre nhl.com Haas. Edmontonu patrí v Severnej divízii 2. miesto o šesť bodov za Torontom.Na tretiu priečku poskočil Winnipeg, ktorý vyhral na ľade šiesteho Vancouveru 2:0. Hrdinom hostí bol dvadsaťsedemročný brankár Laurent Brossoit, kryl všetkých 29 striel súpera a zaznamenal prvý shutout v sezóne a druhý v kariére. Prvýkrát sa tešil v NHL z čistého konta v decembri 2018 ešte v drese Edmontonu, no taktiež na ľade Vancouveru. Proti Canucks nastúpil v doterajšej kariére trikrát a trikrát vyhral, pričom má 98,1% úspešnosť zákrokov.uviedol rodák z Britskej Kolumbie. Winnipeg poslal do vedenia v 8. minúte Mark Scheifele, ktorý skóroval vo štvrtom zápase za sebou a natiahol svoju bodovú šnúru na deväť stretnutí. Skóre duelu zavŕšil do prázdnej bránky Mason Appleton.