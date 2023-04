Florida sa udržala v hre, obhajca z Colorada je krok od vyradenia

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 5. zápas:



Boston - Florida 3:4 pp



/stav série: 3:2/







štvrťfinále Západnej konferencie - 5. zápas:



Colorado - Seattle 2:3



/stav série: 2:3/

New York 27. apríla (TASR) - Hokejisti Floridy zvíťazili v piatom zápase 1. kola play off NHL na ľade Bostonu 4:3 po predĺžení a znížili stav série na 2:3. O triumfe Panthers rozhodol v 7. minúte predĺženia Matthew Tkachuk. K postupu do 2. kola sa priblížili hráči Seattlu, ktorí triumfovali v noci na štvrtok na ľade obhajcu titulu Colorada 3:2 a rovnakým pomerom vedú aj v sérii.Bruins nevyužili šancu spečatiť postup do 2. kola. V piatom stretnutí proti Floride dokázali trikrát zmazať jednogólové manko, no v predĺžení sa dopustili zásadnej chyby. Zaváhanie domáceho brankára Linusa Ullmarka pri rozohrávke využil Carter Verhaeghe, ktorý prihral pred bránkovisko Tkachukovi a ten rozhodol. Verhaeghe sa na víťazstve podieľal tromi asistenciami, Tkachuk mal bilanciu 1+1, rovnako ako domáci Brad Marchand. Do zostavy Bostonu sa po pauze zapríčinenej zranením vrátil kapitán Patrice Bergeron, vo svojom prvom zápase v tohtoročnej vyraďovačke strelil gól, ktorým vyrovnal na 2:2.Úradujúci šampión z Colorada je krok od vyradenia z play off, proti Seattlu mu nestačili ani gól a asistencia Nathana MacKinnona. Kraken môže o svojom postupe do semifinále Západnej konferencie rozhodnúť už v noci na sobotu na domácom ľade.