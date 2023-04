NHL: Florida si vynútila siedmy zápas s Bostonom

1. kolo play off NHL:



štvrťfinále Východnej konferencie - 6. zápasy:



New York Islanders - Carolina Hurricanes 1:2 pp



/konečný stav série: 2:4, Carolina postúpila do 2. kola/







Florida Panthers - Boston Bruins 7:5



/stav série: 3:3/







štvrťfinále Západnej konferencie - 6. zápasy:



Minnesota Wild - Dallas Stars 1:4



/konečný stav série: 2:4, Dallas postúpil do 2. kola/







Seattle Kraken - Colorado Avalanche 1:4



/stav série: 3:3/





New York 29. apríla (TASR) - Hokejisti Caroliny a Dallasu postúpili do 2. kola play off NHL. Hurricanes uspeli v noci na sobotu na ľade New Yorku Islanders 2:1 po predĺžení a v sérii zvíťazili 4:2 na zápasy. Rovnako šesť stretnutí trvala séria Minnesoty s Dallasom, Stars v nej spečatili postup triumfom 4:1 u súpera.Suverénny víťaz základnej časti Boston premárnil vedenie 3:1 na zápasy. Na ľade Floridy prehral 5:7 a o postupujúcom rozhodne až siedmy duel. Rovnaký stav 3:3 je aj v sérii Seattle - Colorado po tom, ako Avalanche zvíťazili v šiestom zápase 4:1.Boston viedol 4:3 i 5:4 a to ešte v polovici záverečnej tretiny. Domácim však vyšiel vabank a tromi gólmi odmietli predčasný koniec sezóny. Dva góly a asistenciu si v drese Panthers pripísal Matthew Tkachuk, v tíme hostí mal štyri body za asistencie Brad Marchand.Postupový gól Caroliny strelil v 66. minúte Paul Šťastný. Veľkou oporou Hurricanes bol dánsky brankár Frederik Andersen, ktorý zlikvidoval 33 striel.