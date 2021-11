NHL: Florida ukončila deväťzápasovú víťaznú sériu Caroliny

NHL - výsledky:

Ottawa - Tampa Bay 3:5,

Florida - Carolina 5:2,

Buffalo - Detroit 3:4 pp,

Columbus - Colorado 4:2,

Montreal - Vegas 2:5,

Pittsburgh - Minnesota 4:5 pp a sn,

Toronto - Boston 5:2,

Washington - Philadelphia 1:2,

Winnipeg - New York Islanders 0:2,

Arizona - Seattle 5:4,

Calgary - New York Rangers 6:0,

San Jose - New Jersey 2:3 pp a sn

Washington 7. novembra (TASR) - Víťazná séria hokejistov Caroliny v zámorskej NHL sa skončila na čísle deväť. Postarali sa o to hráči Floridy, ktorí v noci na nedeľu zvíťazili nad Hurricanes 5:2 a dostali sa pred nich na prvé miesto v tabuľke Východnej konferencie.Florida ťažila z famóznej prvej tretiny, v ktorej využila tri presilovky a utvorila si rozhodujúci štvorgólový náskok. V drese domácich "panterov" zažiaril krídelník elitnej formácie Anthony Duclair, ktorý ku dvom gólom pridal dva body za asistencie.Tampa Bay zvíťazila na ľade Ottawy 5:3. V drese obhajcu Stanleyho pohára odohral slovenský obranca Erik Černák vyše 25 minút a zapísal si jeden plusový bod a jednu strelu.Darilo sa aj New Yorku Islanders v zostave s obrancom Zdenom Chárom. “Ostrovania” vyhrali vo Winnipegu 2:0. Slovenský obranca bol na ľade 17 minút a 44 sekúnd, zaznamenal plusový bod a jeden hit. Iľja Sorokin zlikvidoval 24 striel a pripísal si tretí shutout z uplynulých piatich štartov.Martin Jones chytil 31 striel a doviedol Philadelphiu k víťazstvu 2:1 na ľade Washingtonu. O góly “letcov”, ktorí vyhrali štyri z uplynulých šiestich zápasov, sa postarali Derick Brassard a Sean Couturier. Slovenský obranca Capitals Martin Fehérváry si počas 19 minút na ľade pripísal jednu strelu, dva hity a dve zblokované strely.Hokejisti New Jersey zastavili sériu troch prehier, keď na ľade San Jose zvíťazili 3:2 po nájazdoch. “Diabli” necelé tri minúty pred koncom vyrovnali zásluhou Janneho Kuokkanena a v rozstrele rozhodol Damon Severson. Z víťazstva sa tešil aj slovenský útočník Tomáš Tatar, na ľade bol takmer 16 minút, raz vystrelil na bránku a a jeden pokus Sharks zblokoval. Tatar nebodoval v šiestom zápase za sebou, v desiatich dueloch si pripísal tri asistencie. Jeho krajania útočník Marián Studenič a obranca Christián Jaroš opäť nedostali šancu a nezmestili sa do zostavy.Sériu jedenástich prehier ukončili hráči Arizony, keď po divokom priebehu zdolali nováčika zo Seattlu 5:4 a pripísali si prvé víťazstvo v sezóne. Hostia viedli po dvoch góloch v prvej minúte 2:0 a vyhnali Karla Vejmelku z bránky. Medzi žrďami ho nahradil Scott Wedgewood, ktorého “kojoti” získali v piatok z waiver listiny z New Jersey. V dramatickom finiši vyrovnal kapitán Kraken Mark Giordano minútu a 18 sekúnd pred koncom na 4:4, ale o 13 sekúnd neskôr vrátil Coyotes vedenie svojim druhým gólom v zápase Lawson Crouse.