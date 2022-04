NHL: Florida vyhrala deviatykrát za sebou

NHL - sumáre:



Florida Panthers - Winnipeg Jets 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)



Góly: 3. Huberdeau (Giroux, Bennett), 5. Huberdeau (Giroux, Chiarot), 23. Forsling (Reinhart, Montour), 37. Forsling (Huberdeau, Giroux), 42. Marchment (Reinhart), 47. Mamin (Weegar, Hörnqvist) – 42. Ehlers (Stastny, Pionk). Brankári: Bobrovsky - Hellebuyck (41 Comrie), strely na bránku: 43:31, 17.625 divákov.





Montreal Canadiens - New York Islanders 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)



Góly: 45. Parise (Barzal, Bellows), 47. Dobson (Nelson), 59. Nelson (Lee, Palmieri). Brankári: Price - Sorokin, strely na bránku: 44:20, 21.150 divákov.





Slovák v akcii:



Zdeno Chára (NY Islanders) 18:22 0 0 0 +2 0 0

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Postupujúci do play off:



Východná konferencia



Metropolitná divízia: Carolina, NY Rangers, Pittsburgh



Atlantická divízia: Florida, Toronto, Tampa Bay





Západná konferencia



Centrálna divízia: Colorado

New York 16. apríla (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili v zápase zámorskej NHL na ľade Montrealu 3:0. Slovenský obranca hostí Zdeno Chára odohral vyše 18 minút a zapísal si dva plusové body. V bránke Islanders zlikvidoval 44 striel Rus Iľja Sorokin, bol to pre neho siedmy shutout v ročníku, čím vyrovnal klubové rekordy Chica Rescha zo sezóny 1975/1976 a Semjona Varlamova z uplynulého ročníka.Ostrovania pokazili sezónny debut Careyho Pricea, ktorý mal 17 úspešných zákrokov. Nastúpil na prvý zápas od júla 2021, keď bol v bráne v piatom dueli finále Stanleyho pohára. Pred súbojom si v hale minútou ticha uctili legendu Islanders a montrealského rodáka Mikea Bossyho, ktorý vo štvrtok zomrel vo veku 65 rokov.uviedol pre oficiálny ligový web útočník hostí Josh Bailey. Všetky tri góly padli v záverečnom dejstve hry, druhý z hokejky Noaha Dobsona bol jeho jedenásty v sezóne, čo je pre beka Islanders najviac od sezóny 2008/2009, keď vsietil 16 gólov Mark Streit. Zaujímavosťou je, že na zápase sa zúčastnil aj pohotovostný brankár Ken Appleby, ktorý v nižšej ECHL oblieka dres Worcesteru a v prípade potreby sa mal postaviť do bránky "ostrovanov".Florida zdolala Winnipeg 6:1 a vyhrala deviaty zápas za sebou. Rovnaký počet stretnutí v sérii vyhrala aj na domácom ľade a po Detroite Red Wings (1995/1996) sa stala druhým tímom v histórii NHL s tromi deväťzápasovými víťaznými domácimi šnúrami v jednom ročníku.Rus Sergej Bobrovskij zaznamenal 30 úspešných zákrokov, bolo to pre neho už 36. víťazstvo v sezóne, čím prekonal klubového rekordéra Roberta Luonga zo sezón 2005/2006 a 2015/2016. Jonathan Huberdeau dal dva góly a pridal jednu asistenciu, čím natiahol bodovú šnúru už na 13 zápasov a so 108 kanadskými bodmi (30+78) sa priblížil k edmontonskému lídrovi produktivity Connorovi McDavidovi (110). V klubových štatistikách navyše vyrovnal rekord Pavla Bureho za najdlhšiu sériu duelov, v ktorých bodoval (1999/2000) a je pred ním už len Mike Hoffman, ktorý v ročníku 2018/2019 ťahal bodovú šnúru 17 stretnutí.Panteri majú do play off už istý postup, pričom náskok na druhé Toronto je v Atlantickej divízii desať bodov.povedal po zápase kormidelník domácich Andrew Brunette.Florida viedla po druhej tretine 4:0 a "vyhnala" z bránky Connora Hellebuycka s 84,6-percentnou úspešnosťou zákrokov. Medzi tromi žrďami ho nahradil Eric Comrie. Winnipeg bojuje v rámci Západnej konferencie o voľnú kartu do play off s Nashvillom Predators a Dallasom Stars.nešetril kritikou tréner hostí Dave Lowry.