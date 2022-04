Florida vyhrala Východnú konferenciu, Černák i Chára s asistenciou

Slovenský obranca v drese New Yorku Islanders Zdeno Chára (vpravo) a hráč New Yorku Rangers Frank Vatrano bojujú o puk pri mantineli počas zápasu zámorskej hokejovej NHL New York Islanders - New York Rangers v New Yorku. Foto: TASR/AP

Slováci v akcii:

Erik Černák (Tampa) 18:42 0 1 1 +2 1 0



Zdeno Chára (NY Islanders) 20:47 0 1 1 0 1 0



Marián Studenič (Dallas) 11:13 0 0 0 0 2 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 14:38 0 0 0 -3 1 0

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankár: počet odchytaných minút, zákroky/strely, percentuálna úspešnosť zásahov/

NHL - výsledky:

Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)



Góly: 40. Teräväinen (Aho, DeAngelo), 45. Slavin (Svečnikov, Nečas), 49. Jarvis (Smith, Teräväinen), 60. Staal (Fast, Skjei) - 8. Connor (Dubois), 19. Dubois (DeMelo). Brankári: Raanta - Comrie, strely na bránku: 46:22, 17.587 divákov.







Florida Panthers - Detroit Red Wings 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)



Góly: 10. Acciari (Montour, Thornton), 19. Barkov (Duclair, Huberdeau), 20. Marchment, 37. Weegar (Marchment, Hörnqvist), 44. Reinhart (Bennett, Huberdeau) - 5. Gagner (Suter), 27. Bertuzzi (Suter, Lindström). Brankári: Bobrovskij - Nedeljkovic, strely na bránku: 27:30, 16.238 divákov.







Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)



Góly: 16. Hoffman (Gallagher, Dvorak), 26. Evans (Petry, Pitlick), 58. Caufield (Wideman, Suzuki) - 8. van Riemsdyk (Brink), 15. Provorov (van Riemsdyk, Brink), 27. Lindblom (MacEwen, Högberg), 34. Konecny (Attard, Provorov), 56. Frost (Cates), 57. van Riemsdyk. Brankári: Price - Jones, strely na bránku: 34:34, 21.105 divákov.







New Jersey Devils - Buffalo Sabres 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)



Góly: 40. Boqvist (McLeod, Hamilton), 45. Ochoťuk (Kuokkanen, Zacha) - 32. Okposo (Dahlin, Anderson), 33. Tuch (Olofsson), 38. Dahlin (Olofsson), 49. Power (Skinner, Thompson), 57. Skinner (Thompson, Olofsson). Brankári: Hammond - Anderson, strely na bránku: 31:28, 12.014 divákov.







Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 8. Guentzel (Crosby, Rakell), 27. Zucker (Carter, Marino), 37. Guentzel (Letang), 58. Guentzel. Brankári: DeSmith - Swayman, strely na bránku: 32:52, 18.350 divákov.







New York Islanders - New York Rangers 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)



Góly: 21. Nelson (Bailey), 43. Nelson (Barzal, Dobson), 54. Bailey (Dobson, CHÁRA) - 4. Copp (Panarin, Trouba), 8. Copp (Panarin, Fox), 19. Copp (Strome, Panarin), 38. Kreider (Fox, Zibanejad), 40. Strome (Panarin, Fox), 53. Reaves (Lafreniere, Goodrow). Brankári: Varlamov - Georgijev, strely na bránku: 29:23, 17.255 divákov.







Minnesota Wild - Vancouver Canucks 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)



Góly: 25. Fiala (Gaudreau, Boldy), 28. Spurgeon (Duhaime, Middleton), 39. Zuccarello (Kaprizov, Merrill), 53. Fiala (Brodin, Gaudreau), 59. Kaprizov (Hartman, Zuccarello), 59. Hartman (Kaprizov, Zuccarello) - 26. Pettersson (Garland, Boeser), 30. Highmore, 37. Pettersson (Garland, Dermott). Brankári: Talbot - Demko, strely na bránku: 32:24, 17.894 divákov.







Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 8:1 (0:0, 4:0, 4:1)



Góly: 24. Killorn (ČERNÁK, Hagel), 32. Colton (Paul, Perry), 33. Stamkos (Kučerov, Hedman), 36. Kučerov (Perry, Killorn), 42. Palát (Sergačov, Stamkos), 45. Killorn (Stamkos, Hedman), 49. Colton (Palát, McDonagh), 55. Maroon (Palát, Colton) - 48. Michejev (Spezza, Giordano). Brankári: Vasilevskij - Källgren, strely na bránku: 36:37, 19.092 divákov.







Calgary Flames - Dallas Stars 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)



Góly: 31. Tkachuk (Gaudreau, Andersson), 41. Hanifin (Toffoli, Andersson), 54. Tanev (Kylington, Mangiapane), 60. Mangiapane - 32. Robertson (Klingberg, Pavelski), 46. Glendening (Karlström). Brankári: Markström - Oettinger, strely na bránku: 37:23, 17.280 divákov.







Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 12. Danault (Kempe, Durzi), 30. Kopitar (Edler, Kempe), 52. Athanasiou, 52. Moore (Arvidsson, Edler) - 36. Kane (Strome, DeBrincat). Brankári: Quick - Delia (52. Lankinen), strely na bránku: 36:16, 18.230 divákov.







San Jose Sharks - St. Louis Blues 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)



Góly: 4. Gregor (Balcers, Burns) - 6. Joshua (Brown, Walker), 21. Thomas (Tarasenko, Bučnevič), 60. Bučnevič (Schenn). 12.136 divákov.

Postupujúci do play off:



Východná konferencia



Metropolitná divízia: Carolina, NY Rangers, Pittsburgh, Washington



Atlantická divízia: Florida, Toronto, Tampa Bay, Boston







Západná konferencia



Centrálna divízia: Colorado, St. Louis, Minnesota



Pacifická divízia: Calgary



New York 22. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay deklasovali v nočnom zápase zámorskej NHL Toronto 8:1. Na hladkom triumfe dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára sa podieľal asistenciou slovenský obranca Erik Černák, pre ktorého to bol dvanásty bod v končiacej sa základnej časti. Na konte má v 50 zápasoch jeden gól a jedenásť asistencií.Slovenský obranca bodoval pri úvodnom góle “bleskov”, keď jeho strelu na konci 24. minúty tečoval úspešne Alex Killorn. Killorn pridal aj ďalší presný zásah a s Rossom Coltonom sa stali dvojgólovými strelcami. Gól a dve asistencie si pripísal Steven Stamkos a stal sa najviac bodujúcim hráčom Lightning v histórii. Kapitán Tampy Bay nazbieral v drese floridského klubu 956 bodov (473+483) v 917 zápasoch a prekonal rekord Martina St. Louisa, ktorý v rokoch 2000-2015 zaznamenal v drese “bleskov” 953 bodov (365+588) v 972 dueloch. Rekordný 954. bod získal Stamkos v prostrednej časti, keď v presilovke zvýšil po prihrávke Nikitu Kučerova na 3:0. Kučerov si pri Stamkosovom góle pripísal 600. bod a neskôr strelil aj svoj 20. gól v sezóne. Tri body za gól a dve asistencie zaznamenal Ondřej Palát. Toronto hralo opäť bez najlepšieho strelca NHL Austona Matthewsa, ktorý má nešpecifikované zranenie, ale odcestoval s tímom na “trip“. Černák bol na ľade 18 minút a 42 sekúnd, zaznamenal dva plusové body, jednu strelu a zblokoval až šesť striel hostí, jednoznačne najviac zo všetkých aktérov na ľade.Rovnako bod za asistenciu si v noci na piatok pripísal aj jeho krajan Zdeno Chára, ktorého New York Islanders však podľahol doma Rangers 3:6. Chára má rovnakú bilanciu ako Černák (1+11), no odohral o osemnásť duelov viac. Chára si pripísal asistenciu pri góle Josha Baileyho, ktorý upravil na konečných 3:6. Hrdinom derby bol útočník “jazdcov” Andrew Copp, ktorý zaznamenal v prvej tretine čistý hetrik, ale napokon pre zranenie dolnej časti tela zápas nedohral a v tretej tretine zamieril predčasne do šatne. Štyri asistencie si pripísal Artemij Panarin, tri Adam Fox a Chris Kreider strelil 51. gól v sezóne.povedal tréner Rangers Gerard Gallant. Panarin nazbieral už 96 bodov (22+74) a vytvoril si kariérne maximum. So 74 asistenciami vytvoril klubový rekord spomedzi útočníkov, keď prekonal zápisy legiend Waynea Gretzkého (1996-97) a Marka Messiera (1991-92), ktorí zaznamenali po 72 asistencií. Rekordérom je obranca Brian Leetch, ten v sezóne 1991-92 nazbieral 80 asistencií.Hráči Floridy zdolali Detroit 5:2 a natiahli víťaznú sériu na dvanásť stretnutí. "Panteri" vďaka tomu spečatili prvé miesto v tabuľke Východnej konferencie. So 118 bodmi sa Florida dostala na čelo celej NHL, keď má o dva body viac ako líder Západnej konferencie Colorado Avalanche.povedal obranca “panterov” MacKenzie Weegar. Panthers prehrali naposledy 27. marca, dvanásťzápasovú sériu zažili aj v sezóne 2015-16. Dve asistencie zaznamenal Jonathan Huberdeau a so 113 bodmi (30+83) sa vyrovnal na čele produktivity kapitánovi Edmontonu Connorovi McDavidovi.Matthew Tkachuk strelil svoj 40. gól v sezóne a dosiahol 100. bod, čím pomohol Calgary k výhre 4:2 nad Dallasom. Tá znamenala pre kanadský tím divízny titul. Tkachuk je prvý hráč "plameňov" so 40 gólmi od Jaromeho Iginlu, ktorému sa to podarilo v sezóne 2010/11.povedal Tkachuk. Slovenský útočník Dallasu Marián Studenič bol na ľade 11:13 minúty a zaznamenal dve strely. Ďalší dvaja Slováci Adam Ružička (Calgary) a Andrej Sekera (Dallas) sa na zápasovú súpisku nedostali. Stars si držia druhú voľnú kartu na postup do play off, pred Vegas majú dvojbodový náskok.V súboji dvoch tímov bez šance na postup do bojov o Stanley Cupu prehrali hráči New Jersey doma s Buffalom 2:5. V drese domácich “diablov” odohral Tomáš Tatar 14 a pol minúty a zaznamenal tri mínusové body. Prvý gól v NHL strelil 19-ročný obranca Owen Power, prvý muž minuloročného draftu dostal Sabres v tretej tretine do vedenia 4:2. Ruský obranca Nikita Ochťuk sa stal 21. hráčom Devils, ktorý skóroval v debutovom zápase v NHL.Sériu šiestich prehier zastavili hráči Philadelphie, keď na ľade Montrealu zvíťazili 6:3. Dvomi gólmi a asistenciou k tomu prispel James van Riemsdyk. V bránke Canadiens bol opäť Carey Price, ktorý zaznamenal tretiu prehru za sebou (28 zákrokov).Casey DeSmith a Jake Guentzel boli strojcami víťazstva Pittsburghu nad Bostonom 4:0. DeSmith zaznamenal 52 zákrokov, čím si vytvoril kariérne maximum, pripísal si tretie čisté konto v sezóne a deviate v 79 štartoch v NHL. Guentzel sa blysol druhým hetrikom v sezóne, piatym v kariére a dostal sa druhýkrát v kariére na métu 40 gólov. DeSmith prekonal doterajší klubový rekord v počte zásahov pri shutoute, ktorý od 9. marca 2004 držal Jean-Sebastian Aubin (45 zákrokov).Hokejisti Caroliny zdolali Winnipeg 4:2, čím si zabezpečili druhé miesto v Metropolitnej divízii a tým pádom aj výhodu domáceho prostredia v prvom kole play off. Minnesota aj vďaka dvom gólom Kevina Fialu zdolala Vancouver 6:3 a v prvom kole play off sa stretne so St. Louis. Blues vyhrali na ľade San Jose 3:1 a bodovali v štrnástom zápase za sebou. Víťazný gól strelil Robert Thomas a natiahol svoju bodovú sériu na 15 zápasov. Klubový rekord zo sezóny 1991-92 drží Brett Hull, ktorý bodoval v 25 dueloch za sebou.