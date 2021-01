NHL: Florida začala sezónu úspešne a zdolala Chicago

Na snímke brankár Floridy Chris Driedger prispel k víťazstvu svojho mužstva 23 úspešnými zákrokmi v zápase zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers - Chicago Blackhawks (5:2) v Sunrise na Floride v noci na 18. januára 2021. Foto: TASR/AP

výsledky:



Pittsburgh - Washington 4:3 pp a sn, Florida - Chicago 5:2



New York 18. januára (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers úspešne vstúpili do novej sezóny zámorskej NHL, keď vo svojom úvodnom súboji ročníka na domácom ľade zdolali Chicago 5:2. Prispel k tomu brankár Chris Driedger 23 úspešnými zákrokmi a Chicago prehralo aj v treťom zápase.Domáci obranca Keith Yandle zaknihoval jubilejný 100. gól v kariére v NHL, jeho fínsky spoluhráč Eetu Luostarinen si v profilige otvoril gólový účet. Panthers mali minulý týždeň hrať dva zápasy s Dallasom, no pandémia koronavírusu s tíme Stars ich nedovolila uskutočniť.Hokejisti Pittsburghu Penguins zaznamenali prvé víťazstvo v novej sezóne, keď si v nedeľu večer poradili doma s Washingtonom Capitals 4:3 po predĺžení a nájazdoch. V nich sa ako jediný presadil vo štvrtej sérii Jake Guentzel.Capitals naopak prvýkrát v ročníku nebodovali naplno. V ich drese opäť nechýbali dvaja slovenskí reprezentanti. Zdeno Chára strávil na ľade 19:18 minút a zaznamenal tri strely na bránku, tri hity, dva bloky a jeden plusový bod. Richard Pánik odohral 13:21 minút, taktiež trikrát ohrozil súperovu bránku, prial štyri bodyčeky, no pripísal si jednu "mínusku".