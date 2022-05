NHL: Florida vyradila Fehérváryho Washington

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 6. zápasy:



Pittsburgh - New York Rangers 3:5 /stav série: 3:3/







Washington - Florida 3:4 pp /konečný stav série: 2:4, do 2. kola postúpila Florida/







štvrťfinále Západnej konferencie - 6. zápas:



Dallas - Calgary 4:2 /stav série: 3:3/





New York 14. mája (TASR) - Hokejisti Floridy postúpili prvýkrát od roku 1996 do 2. kola play off. V noci na sobotu zvíťazili na ľade Washingtonu 4:3 po predĺžení v 6. súboji štvrťfinále play off Východnej konferencie a v sérii uspeli 4:2 na zápasy. Víťazný gól v extračase dal v 63. minúte Carter Verhaeghe.Klubová sezóna sa tak skončila pre slovenského obrancu Capitals Martina Fehérváryho, ktorý sa stal voľným pre potreby reprezentácie na MS vo Fínsku. Dvadsaťdvaročný zadák odohral takmer 21 minút, do štatistík si zapísal až tri mínusové body, sedem hitov a dve zblokované strely. Víťaz základnej časti a držiteľ Prezidentskej trofeje sa v 2. kole stretne s postupujúcim z dvojice Tampa Bay - Toronto (3:3 na zápasy).Dallas v zostave aj so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom zdolal doma Calgary 4:2 a udržal sa v hre, keď sériu vyrovnal na 3:3 na zápasy. Studenič odohral 8:43 min a zapísal si dve trestné minúty. V drese Stars nehral Studeničov krajan Andrej Sekera, v drese hostí sa nepredstavil útočník Adam Ružička.Hrozbu konca opäť odvrátili hráči New York Rangers, ktorí vyhrali v Pittsburghu 5:3 a sériu vyrovnali na 3:3. Jazdcov k triumfu potiahol švédsky útočník Mika Zibanejad, ktorý zaznamenal dva góly a dve asistencie.