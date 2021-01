NHL: Florida využije dobré počasie a kemp zrealizuje pod holým nebom

Sunrise 3. januára (TASR) - Hokejový klub NHL Florida Panthers využije priaznivé klimatické podmienky v prevencii proti koronavírusu. "Panteri" sa rozhodli, že tréningový kemp pred začiatkom novej sezóny zrealizujú v čo najväčšej miere pod holým nebom.



Strechy, balkóny a ďalšie vonkajšie priestory sa premenia na posilňovne a tréningové miesta. Posledné úpravy budú hotové počas víkendu, v pondelok vykorčuľuje tím prvýkrát aj na ľad. Výhodou floridského klubu je, že v Sunrise je aktuálne teplota okolo 27 stupňov Celzia. Severnejšie položené kluby takú možnosť nemajú, pre porovnanie, v Minneapolise je šesť stupňov pod nulou, vo Winnipegu ukazuje teplomer -3, v ďalších kanadských mestách sa teploty hýbu okolo nuly. "Posilňovňu budeme mať vonku, myslím si, že to bude štýlové. Vždy, keď to bude možné, tak sa vo vonkajších priestoroch budú konať aj mítingy a spoločné stravovanie. Myslím si, že hráčom sa to bude páčiť," povedal pre agentúru AP generálny manažér Bill Zito.



Ďalšou novinkou je, že celú prípravu absolvujú Panthers v BB&T Center a nie v tréningovej hale v Coral Springs, kde klub bežne trénuje. Florida odštartuje kemp s 39 hráčmi - 21 útočníkmi, 13 obrancami a piatimi brankármi. Sezónu odštartujú "panteri" dvomi domácimi zápasmi s Dallasom Stars 14. a 15. januára.