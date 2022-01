NHL: Bennett dal druhý hetrik v sezóne a Florida rozstrieľala Dallas

NHL - sumáre:



Florida Panthers - Dallas Stars 7:1 (2:0, 4:0, 1:1)

Góly: 4. Forsling (Bennett, Huberdeau), 9. Duclair (Huberdeau), 26. Verhaeghe (Barkov, Montour), 27. Huberdeau (Duclair), 33. Bennett (Montour), 36. Bennett, 56. Bennett (Duclair, Huberdeau) – 42. Hintz (Lindell). Brankári: Bobrovskij - Oettinger (27. Chudobin), strely na bránku: 39:30, 15.022 divákov



Minnesota Wild - Anaheim Ducks 7:3 (3:1, 0:0, 4:2)

Góly: 8. Fiala (Boldy, Sturm), 9. Hartman (Zuccarello, Kaprizov), 15. Zuccarello (Kaprizov), 41. Boldy (Gaudreau), 41. Zuccarello, 43. V. Rask (M. Foligno), 52. Dumba (Hartman) – 12. Comtois (Zegras, Shattenkirk), 45. Grant (Drysdale, Getzlaf), 47. Zegras (Fowler, Comtois). Brankári: Kahkonen - Stolarz (43. Dostál), strely na bránku: 42:42, 18.300 divákov



Colorado Avalanche - Arizona Coyotes 4:3 pp a sn (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 5. Rantanen (D. Toews, Burakovsky), 13. Jost (MacDermid), 42. Burakovsky (D. Toews, Makar), rozh. sam. nájazd Kadri – 18. Keller, 27. Larsson (Ladd, Kessel), 41. Gostisbehere (Kessel, Crouse). Brankári: Francouz - Prosvetov, strely na bránku: 47:26, 17.072 divákov

New York 15. januára (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers zvíťazili v domácom zápase zámorskej NHL nad Dallasom Stars vysoko 7:1. Na triumfe sa podieľal hetrikom a asistenciou kanadský útočník Sam Bennett, Jonathan Huberdeau mal bilanciu 1+3. Florida vyhrala tretí duel za sebou a je na čele Východnej konferencie. V zostave hostí absentoval slovenský obranca Andrej Sekera, ktorý figuruje v koronavírusovom protokole.Florida si pripísala jubilejné 20. domáce víťazstvo v tejto sezóne. Pre 25-ročného Bennetta to bol druhý hetrik v ročníku, prvý strelil 16. októbra a prispel ním k úspechu 5:1 nad New Yorkom Islanders.povedal kanadský útočník na oficiálnom webe NHL. Spoločne s Huberdeauom, ktorý zabodoval v siedmom stretnutí v sérii, a Anthonym Duclairom (1+2) nazbierala táto formácia až jedenásť bodov.komentoval výkon trojice tréner Andrew Brunette.V ďalšom gólovo úrodnom stretnutí si Minnesota Wild poradila s Anaheimom Ducks 7:3 a dosiahla tretí triumf za sebou. Do zostavy domácich sa vrátil ruský útočník Kirill Kaprizov, ktorý pre zranenie v hornej časti tela nehral od 6. januára. Svoj návrat oslávil dvoma asistenciami, ešte viac sa darilo nórskemu útočníkovi Matsovi Zuccarellovi, autorovi dvoch gólov a asistencie.povedal Zuccarello.Colorado Avalanche zdolalo doma Arizonu Coyotes 4:3 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil Nazem Kadri. "Lavína" vyhrala trinásty domáci duel v sérii.uviedol tréner Jared Bednar. V bránke Arizony predviedol 44 zásahov 22-ročný Rus Ivan Prosvetov, pre ktorého to bolo iba piate vystúpenie v NHL a druhé v tejto sezóne.