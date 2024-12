NHL: Florida zdolala NY Rangers, Boqvistovci zariadili víťazný gól

NHL - sumáre:

Florida Panthers - New York Rangers 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Góly: 4. Luostarinen (Forsling), 6. Samoskevich (Kulikov (Balinskis), 37. J. Boqvist (Lundell, Balinskis), 52. J. Boqvist (A. Boqvist), 60. Barkov - 35. Chytil (Berard), 37. Lindgren (Fox, Carrick), 46. Kreider (Panarin, Trocheck). Brankári: Bobrovskij - Šesťorkin, strely na bránku: 26:36.



Winnipeg Jets - Nashville Predators 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Góly: 38. DeMelo (Barron, Stanley), 54. Vilardi (Ehlers, Connor), 55. Vilardi (Connor, Ehlers). Brankári: Hellebuyck - Saros, strely na bránku: 28:22.



Seattle Kraken - Utah Hockey Club 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Góly: 19. Gourde (Evans, Schwartz), 19. Burakovsky (Schwartz, Larsson), 48. Schwartz (Kakko), 52. Beniers (Kakko, Dunn), 59. McCann (Bjorkstrand) - 9. Cooley (Keller, Schmaltz), 40. Kerfoot (Carcone, Cole). Brankári: Grubauer - Vejmelka, strely na bránku: 33:30.

New York 31. decembra (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers vyhrali v noci na utorok v zámorskej NHL nad New Yorkom Rangers 5:3. Víťazný gól za úradujúcich šampiónov strelil Jesper Boqvist, pre ktorého to bol druhý presný zásah v zápase. Obranca Uvis Balinskis sa na triumfe podieľal dvomi asistenciami. Seattle zdolal Utah 5:2 najmä vďaka trojbodovému výkonu Jadena Schwartza (1+2).Domáci sa dostali do dvojgólového vedenia už v šiestej minúte, no Rangers dvakrát vyrovnali – víťazný gól na priebežných 4:3 padol v 52. minúte. Švédsky útočník Jesper Boqvist, ktorý hral na krídle tretej formácie, skóroval aj v prostrednom dejstve, keď pri víťaznom góle dorazil do siete puk po strele brata Adama. "," povedal pre nhl.com Jesper Boqvist, ktorý spoločne s bratom Adamom prišli na Floridu pred touto sezónou. Rangers pokračujú v hernej kríze, prehrali štvrtý duel v sérii a deviaty z uplynulých jedenástich. "," poznamenal tréner hostí Peter Laviolette. Artemij Panarin asistoval pri treťom góle "jazdcov" a pripísal si jubilejný 500. bod (165+335) v základnej časti NHL. Stačilo mu na to len 384 zápasov v drese "Blueshirts". V klubovej histórii to dosiahol najrýchlejšie - prekonal zápis legendárneho Marka Messiera, ktorý na 500 bodov potreboval 406 duelov.V ďalšom stretnutí si domáci Winnipeg poradil s Nashvillom 3:0 a natiahol šnúru víťazstiev na číslo štyri. Gabriel Vilardi sa pod triumf podpísal dvomi presilovkovými gólmi, pri oboch mu asistovali Nikolaj Ehlers a Kyle Connor. "V tejto lige musíte zabrať v špeciálnych činnostiach, ak chcete byť úspešní. Tímy sú nesmierne vyrovnané a zápasy tak rozhodujú presilovky a oslabenia. V nich sme sa dnes presadili a preto sme zvíťazili," zdôraznil Vilardi. Jeho spoluhráč z prvého útoku Connor natiahol osobnú bodovú sériu už na sedem zápasov. Tradičnou oporu Jets bol Connor Hellebuyck, ktorý zlikvidoval všetkých 22 striel súpera a zaknihoval si piate čisté konto v sezóne (najviac zo všetkých brankárov v lige) a 42. v profiligovej kariére. Američan ťahá už tretíkrát v tejto sezóne minimálne šesťzápasovú víťaznú sériu. Viackrát sa to v jednej sezóne v celej histórii NHL podarilo len jednému brankárovi - Sergejovi Bobrovskému v drese Floridy (4) ročníku 2021/22. Hellebuyck takisto vedie poradie brankárov v úspešnosti zásahov (93 percent), gólovom priemere (2,00) a počte víťazstiev (24).Seattle zdolal Utah 5:2 a dosiahol druhé víťazstvo za sebou po predchádzajúcej päťzápasovej sérii prehier. O dvojbodovom zisku rozhodol v tretej tretine, ktorú vyhral 3:0. Najvýraznejší podiel mal na výhre útočník Jaden Schwartz, ktorý strelil víťazný gól a pridal k nemu dve asistencie. "" spokojne konštatoval Schwartz. Kaapo Kakko, nedávna posila z NY Rangers, takisto dvakrát asistoval. Brankár Philipp Grubauer pomohol k víťazstvu 28 úspešnými zákrokmi. Utah sa trápi, prehral štvrtý zápas v rade. Nestačil mu ani gól mladíka Logana Cooleyho, ktorý bodoval už v desiatom súboji v rade na klziskách súperov. Počas tejto série nazbieral 15 kanadských bodov (4+11).