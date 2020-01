NHL: Floride sa podarilo zdolať Toronto

Výsledky:



Winnipeg - Nashville 0:1, Minnesota - Vancouver 1:4, Detroit - Buffalo 1:5, Arizona - Pittsburgh 3:4 pp a sn, Florida - Toronto 8:4, New Jersey - Tampa Bay 3:1

New York 13. januára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay podľahli v noci na pondelok v NHL na ľade New Jersey 1:3. Slovenský obranca Erik Černák odohral za hostí 18:05 minúty bez bodového zápisu. Do štatistík mu pripísali tri strely na bránku a tri hity." utrpeli prvú prehru po desiatich zápasoch.Florida Panhters doma zdolala Toronto 8:4. V dresesa predstavil Martin Marinčin, absolvoval takmer osemnásť minút, na konte mal mínusový bod. Hostia prehrali tretíkrát za sebou. Jonathan Huberdeau sa podpísal pod triumf" gólom a asistenciou, dosiahol 420. bod v kariére a stal sa najproduktívnejším hráčom v histórii Floridy, keď prekonal Fína Olliho Jokinena. Potreboval na to 512 zápasov.