NHL: Florida zvíťazila v Minnesote, Colorado zdolalo Detroit

New York 21. januára (TASR) - Hokejisti Floridy zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na utorok na ľade Minnesoty 5:4. Rozhodol o tom necelých šesť sekúnd pred koncom tretej tretiny Noel Acciari. Panthers zvíťazili piatykrát za sebou.



V tabuľke Východnej konferencie je Florida na 7. mieste, v uplynulých 16 zápasoch len štyrikrát prehrala. Na ľade "divochov" boli strelecky aktívnejší domáci, ale nestačilo to. Päť minút pred koncom ešte viedli 4:3, ale potom prišli zásahy Vincenta Trochecka a Acciariho. "V tejto hale som nikdy nezvíťazil. Je to pre nás dôležité víťazstvo, dobre sme sa naladili pred prestávkou, ktorú vyplní Zápas hviezd," povedal pre nhl.com Trocheck.



V Denveri Colorado zdolalo Detroit 6:3, dva góly strelili domáci Nazem Kadri a Nathan MacKinnon. "Toto víťazstvo sme veľmi potrebovali," povedal Kadri. Detroit prehral piaty zápas v sérii a prehra na ľade "lavín" mohla byť aj vyššia. Brankár Jimmy Howard totiž vykryl 40 striel domácich. "Nebyť jeho, bolo by rozhodnuté už skôr. Je na vrchole svojej formy," povedal tréner "červených krídiel" Jeff Blashill.



sumáre:

COLORADO AVALANCHE - DETROIT RED WINGS 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)

Góly: 22. Kadri (Makar, Rantanen), 23. MacKinnon (Makar, Rantanen), 45. Kadri (Burakovsky, Zadorov), 46. Nieto (Jost, Graves), 54. Graves (Burakovsky, Kadri), 59. MacKinnon (Cole, Zadorov) – 3. Bertuzzi (Larkin), 48. Larkin (Bertuzzi, Zadina), 58. Smith (Fabbri, Larkin). Brankári: Francouz - Howard, strely na bránku: 46:25, 18.110 divákov.



MINNESOTA WILD - FLORIDA PANTHERS 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)

Góly: 20. Spurgeon (Staal), 31. Kunin (Eriksson Ek), 45. Parise (Spurgeon, Suter), 48. Kunin (Eriksson Ek, Foligno) – 5. Yandle (Hoffman, Vatrano), 28. Barkov (Brown, Yandle), 43. Dadonov (Yandle, Barkov), 56. Trocheck (Stralman, Yandle), 60. Acciari (Ekblad, Pysyk). Brankári: Stalock - Bobrovskij, strely na bránku: 33:25, 17.255 divákov.